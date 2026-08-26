Vóley: Sonder marca el rumbo en los torneos de la AVR

Los torneos de Primera División de A1 que organiza la Asociación de Vóleibol de Rosario tienen como líderes a Sonder, tanto en varones como en mujeres

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Michele Verasio, capitán del equipo de Sonder que compite en la A1 masculina.

Promediando la competencia local, los primeros equipos de Sonder , tanto en la rama masculina como en la femenina, marcan el camino en los campeonatos de Primera División que organiza la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR).

Por el lado de los varones, en el torneo A1, este fin de semana se disputaron en su mayoría los partidos correspondientes a la 13ª fecha, jornada en la que el primero de la tabla chocó con el último. El Trico, con un equipo alternativo, venció de visitante a Náutico B 3-0, con parciales de 13-25, 18-25 y 8-25. Ivo Osatinsky (Sonder) fue elegido como el MVP del partido, mientras que Emanuel Galassi (Sonder), con 15 puntos fue el máximo anotador.

• Regatas 3, Rosario Central 1 (25-22, 22-25, 25-23 y 25-22). MVP. Alejo Zapata (Regatas). Máximo anotador: Ezequiel Sorgue (Regatas), 18 puntos.

• Cevils 1, Náutico Sportivo Avellaneda 3 (25-20, 22-25, 19-25 y 20-25). MVP. Franco Robledo (Náutico). Máximo anotador: Jeremías Vignolo (Cevils), 22 puntos.

• Sonder B 0, Normal 3 A 3 (15-25, 22-25 y 19-25). MVP. Alejo Calvo (Normal 3). Máximo anotador, Agustín Boeri (Normal 3), 18 puntos.

Rama masculina A2

• Garibaldi 3, Cevils 2 (11-25, 21-25, 25-22, 25-15 y 15-13). MVP. Enzo Huber (Garibaldi)

• Citta 1, Atalaya 3 (25-19, 18-25, 21-25 y 13-25). MVP. Francisco Rocatti (Atalaya)

• Normal 3 C 3, Provincial 1 (24-26, 27-25, 25-21 y 25-18). MVP. Lucas Javier Conde (Normal 3)

• Industrial Funes 0, Velocidad y Resistencia 3 (21-25, 21-25 y 21-25). MVP. Alexis Correa (Velocidad y Resistencia)

• Newell’s Old Boys 1, Regatas 3 (22-25, 29-27, 16-25 y 22-25). MVP. Federico Stacul (Newell’s)

• Servando Bayo 1, Atalaya 3 (19-25, 19-25, 25-23 y 18-25). MVP. Facundo Martínez (Atalaya)

• Unión Arroyo Seco 2, Garibaldi 3 (25-22, 20-25, 14-25, 25-17 y 6-15). MVP. Cristian Valverdi (Unión Arroyo Seco).

• Bancario 0, Cevils B 3 (16-25, 15-25 y 19-25). MVP. Isaias Martínez (Bancario)

Leer más: Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

Rama femenina A1

• Normal 3 3, Atalaya 0 (25-14, 25-16 y 25-11). MVP Carolina Gugliemetti (Normal 3). Máxima anotadora: Camila Sol Medina (Normal 3), 10 puntos.

• Regatas 3, Libertad 2 (25-16, 22-25, 27-25, 23-25 y 15-11). MVP y máxima anotadora. Paula Valentina Giménez (Regatas), 21 puntos.

• Sonder A 3, GER A 0 (25-20, 25-20 y 25-13). MVP y máxima anotadora. Irene Verasio (Sonder), 16 puntos.

• Provincial 0, El Tala A 3 (22-25, 22-25 y 23-25). MVP y máxima anotadora: Sofía Cosio (El Tala), 18 puntos.

• Red Star 1, Náutico A 3 (25-23, 22-25, 17-25 y 18-25). MVP y máxima anotadora: Delfina Arlego (Náutico), 24 puntos.

Rama femenina A2

• Rosario Central A 3, Olimpia 1 (25-22, 25-21 y 19-25). MVP. Azul Domingo (Rosario Central)

• Náutico B 3, GER B 1 (25-22, 21-25, 25-16 y 25-20). MVP: Sofía Peterlin (Náutico)

• Rowing 1, Sonder B 3 (18-25, 18-25, 25-22 y 18-25). MVP. Gracia Núñez (Rowing)

• Estudiantil A 0, Citta 3 (18-25, 13-25 y 16-25). MVP: Valentina Roganovich (Citta).

Copa Santa Fe

El propio gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, dejó inaugurado el pasado sábado el Estadio Multipropósito Invencible Rosario, una estructura que se utilizará en los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con capacidad para 2.400 espectadores y sectores preparados para atletas, jueces y transmisiones. El primer deporte en salir a escena en ese escenario fue el vóley, con la disputa de dos triangulares correspondientes a la tercera fecha de la Copa Santa Fe en la rama masculina.

Los resultados fueron:

• Normal 3 3, Náutico Sportivo Avellaneda 0 (25-15, 25-21 y 25-20). MVP. Agustín Boeri (Normal 3). Máximo anotador, Francisco Viale Tassile (Náutico), 17 puntos.

• Sonder 3, Regatas Rosario 0 (25-17, 25-13 y 25-17). MVP. Tomás Carrizo (Sonder). Máximo anotador, Dante Larramendi (Regatas), 13 puntos.

• Colón 2, Náutico 3 (25-18, 22-25, 25-23, 21-25 y 13-15). MVP y máximo anotador. Francisco Viale Tessile (Náutico), 31 puntos.

• Villa Dora 3, Regatas Rosario 0 (25-14, 25-21 y 25-20). MVP. Marcos Alzuri (Villa Dora). Máximo anotador: Samuel Moreno Ottino (Villa Dora), 15 puntos.

• Normal 3 3, Colón 0 (25-21, 25-15 y 25-15). MVP Guido Martínez (Normal 3). Máximo anotador: Esteban Sola (Normal 3) 14 puntos.

• Sonder 1, Villa Dora 3 (25-19, 18-25, 24-26 Y 20-25). MVP y máximo anotador. Marcos Alzuri (Villa Dora) 23 puntos.

Tras seis partidos jugados, las posiciones son las siguientes: 1) Normal 3, 18 puntos; 2) Villa Dora, 15; 3) Citta, Náutico y Sonder, 11 puntos; 6) Regatas, 7; 7) Colón, 4; 8) Libertad SJN, 3; y 9) Ciudad Venado, 1.