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Vacunatorio VIP: indagarán a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas

Los citados recibieron la vacuna Sputnik V durante una etapa de la pandemia de covid-19 en la que las dosis eran escasas y no estaban disponibles para toda la población

26 de agosto 2026 · 15:58hs
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El expresidente Eduardo Duhalde deberá declarar ante la Justicia.

Foto: Archivo / La Capital

El expresidente Eduardo Duhalde deberá declarar ante la Justicia.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” González, al periodista Horacio Verbitsky, a sindicalistas, legisladores y otras 30 personas por la causa conocida como vacunatorio VIP, que funcionó durante la pandemia bajo la órbita del Ministerio de Salud del gobierno de Alberto Fernández.

Las audiencias arrancarán el 2 de octubre próximo y se prolongarán hasta el 9 de diciembre. Las citaciones fueron pedidas por el fiscal federal Eduardo Taiano luego de que la Cámara resolviera hace dos años ampliar la investigación y abarcar no solo a los funcionarios que autorizaron la vacunación VIP, al saltarse la fila, sino también a los que se aplicaron la dosis durante la pandemia de covid-19.

Solo tres personas fueron imputadas en la causa por los delitos de abuso de autoridad y peculado: Marcelo Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud, Ginés González García, el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa y el exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Maceira.

En cuanto a González García, murió a los 79 años cuando su procesamiento estaba por ser confirmado. Al detonar el escándalo, renunció a su cargo en febrero de 2021.

Más citados por el vacunatorio VIP

También se indagará, entre otros, a los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, a María Eva y Juliana Duhalde, hijas del expresidente, el periodista Gabriel Michi, Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini), Esteban Collazo (fotógrafo presidencial durante el gobierno de Fernández), el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su mujer y Jorge “Topo” Devoto, publicista y dirigente kirchnerista.

Todos los citados recibieron la vacuna Sputnik V en un momento en el que las inmunizaciones eran pocas y no estaban disponibles para toda la población.

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