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Identificaron al hombre hallado sin vida en las vías del tren e investigan homicidio

Los médicos confirmaron que el hombre presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y se realizará la autopsia para confirmar causas de la muerte

26 de agosto 2026 · 13:03hs
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Identificaron al hombre hallado sin vida en las vías del tren e investigan homicidio.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Identificaron al hombre hallado sin vida en las vías del tren e investigan homicidio.

El hombre de 40 años hallado sin vida en las vías del tren de la zona noroeste fue identificado como José Luis Torres. La Fiscalía dispuso que la investigación quedará a cargo de la fiscal Marisol Fabbro de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

Si bien todavía no se conocieron detalles de la mecánica de la muerte de Torres, la intervención de la Fiscalía que investiga homicidios sugiere que pudo haber participación de otra persona. El hombre fue hallado la mañana del miércoles por vecinos de la zona de Tupac Amaru y Campbell y más tarde sus allegados describieron que tenía golpes en distintas partes del cuerpo.

>> Leer más: Investigan la muerte de un hombre hallado sobre las vías del tren en zona noroeste

Pasado el mediodía del miércoles desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que el personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó que la víctima presentaba lesiones. En ese marco intervino la fiscal Fabbro, quien dispuso el relevamiento de la escena del hecho a cargo del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones.

Un homicidio bajo investigación

En tanto, las autoridades confirmaron que el cuerpo de Torres fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) donde se llevará a cabo la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Desde un principio, los familiares de la víctima cuestionaron la idea de que el hombre había sido arrollado por el tren.

>> Leer más: Demoraron a un camionero cerca de la autopista Rosario-Santa Fe por un homicidio

Torres tenía una discapacidad motriz y se movía con la ayuda de muletas. Sin embargo, aseguraron sus allegados, las mismas fueron halladas prácticamente intactas cerca de las vías del tren.

Por ese motivo insistieron en el relevamiento de una cámara ubicada en una columna de alumbrado que podrá arrojar más claridad. Con este homicidio son 59 los asesinatos ocurridos en el departamento Rosario en lo que va de 2026.

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