Demoraron a un camionero cerca de la autopista Rosario-Santa Fe por un homicidio

El conductor se entregó en la playa de Molinos Agro, sobre el acceso sur a San Lorenzo. Dijo que se defendió a los tiros de un intento de robo

El cádaver fue hallado al amanecer, a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este miércoles el asesinato de un hombre baleado en inmediaciones de la autopista Rosario-Santa Fe . Horas más tarde, un camionero se presentó como el autor de los disparos y quedó demorado por orden de la Fiscalía de San Lorenzo.

El operativo se puso en marcha alrededor de las 7.30 de la mañana, cuando la Central de Emergencias 911 recibió un llamado sobre la presencia del cuerpo en la cuneta de la colectora oeste, cercana a la playa de Molinos Agro SA . Más tarde, las autoridades constataron el fallecimiento y advirtieron que tenía heridas de arma de fuego.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron al menos dos vainas servidas en el sector donde suelen estacionar los choferes que recorren el cordón industrial. Cerca del mediodía se consolidó la hipótesis de que un conductor había matado a la víctima para defenderse de un asalto.

El camionero de 57 años se puso a disposición de la Justicia provincial minutos después de las 11 de la mañana en la playa de maniobras. Entonces entregó una pistola Bersa calibre 380 con dos cargadores , aunque ninguno tenía municiones.

Pasada casi una hora desde la denuncia, el dueño de una balanza reguladora de carga dijo que había hablado con el conductor sobre el robo y su reacción. En ese momento, los agentes consultaron al personal de las cabinas de peaje y encontraron un video de las 2.35 de la madrugada. En las grabaciones vieron a dos personas se acercaron caminando por la autopista hasta el vehículo estacionado y luego salieron corriendo.

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Según las imágenes obtenidas por la policía, la víctima del robo prendió el motor y se fue hacia el norte después del encuentro con los presuntos asaltantes. En el lugar quedaron el acoplado del transporte de carga y dos vainas servidas de proyectiles calibre 380.

Cerca del mediodía, el conductor regresó a la playa de estacionamiento para contar lo sucedido y entregó su arma de fuego. Entonces, el fiscal Aquiles Balbis ordenó su arresto en paralelo con otras medidas para esclarecer el homicidio en el cordón industrial.