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Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

En los últimos días, las marcas promedio oscilaron entre los 13 y 14 grados al atardecer y luego de varias horas con sol. Sin embargo, la sensación fue de clima helado

26 de agosto 2026 · 06:30hs
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El frío se hace sentir en invierno cuando el sol no asoma.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El frío se hace sentir en invierno cuando el sol no asoma.

La percepción de la temperatura suele ser subjetiva, aunque el consenso es claro cuando el termómetro baja de los 10 grados o supera los 30. Sin embargo, este invierno ha presentado un desafío extra: una luz solar intermitente que, en ocasiones, se ocultó por días consecutivos, agudizando la sensación de frío. Meteorólogos explicaron que esa circunstancia que se da incluso hasta en días soleados tiene relación directa con variables como viento y humedad, más allá de lo que marque el termómetro.

Así, el fenómeno de sentir frío en días en los que la temperatura no es tan baja encuentra su explicación en factores ambientales que van más allá del registro oficial. Tanto es así que durante la tarde-noche de los últimos días la temperatura pormedio osció entre los 13 y 14 grados "y se sintió como de 5", ejemplificó la meteoróloga Vanessa Balchunas.

Desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), el especialista Jorge Giometti sintetiza que este escenario responde directamente a la sensación térmica, que es moldeada por la acción combinada del viento, el frío y la humedad. El viento actúa como un acelerador que remueve el calor corporal, demostrando que lo que marca el termómetro es sólo una parte de la historia climática que se percibe en el cuerpo.

La temperatura percibida en días templados está influenciada por factores ambientales como el viento y la humedad, que alteran la sensación térmica más allá de lo que marca el termómetro. Según la observadora meteoróloga Vanessa Balchunas, las jornadas con máximas de hasta 18 grados pueden resultar desapacibles si la radiación solar disminuye o intervienen otros factores climáticos. "Tras varios días nublados, sin radiación solar,el centro de Rosario se enfría más rápido", afirmó.

"La temperatura que marca el termómetro es sólo una parte de lo que nuestro cuerpo está detectando. Un día que tiene una máxima de 16, 17 o 18 grados puede ser muy agradable si tenemos la presencia de luz solar, pero después el frío puede ser protagonista", apuntó.

Cuáles son los factores

De esta manera, empiezan a jugar varios factores a la hora de explicar esa sensación subjetiva del frío. "En principio, si no hay radiación directa, es decir, si estamos al sol, el confort es bastante notorio y más aún si no hay viento, pero si tenemos cielo cubierto o estamos a la sombra y sin abrigo, se puede sentir mucho más la sensación de frío, a pesar de la presencia de los 18 grados", explicó.

Comentó también que la humedad elevada, en épocas en donde la temperatura todavía es fresca, contribuye a que el frío aparezca como protagonista en espacios más cerrados.

"Otra situación que influye es la temperatura radiante, es decir, en dónde nos encontramos El suelo, la pared, zonas de vegetación más cerrada, superficies más frías o espacios más abiertos que reciben más radiación hacen que nuestro cuerpo intercambie con ese espacio una sensación diferente y eso nos lleva a que los ambientes, con 17 grados de temperatura real, se sientan diferentes", precisó.

Y un factor más está directamente relacionado con la actividad que se realiza y la indumentaria utilizada y cómo se acostumbra el cuerpo a esa amplitud térmica. "Por otro lado, el viento, protagonista en esta época, cuando es del norte aporta un poco más de calor, pero cuando es húmedo y del este, disminuye esa sensación de calor que tenemos en la piel", comparó.

En ese marco, agregó: "Si el viento es sostenido, por más que tengamos 18 o 20 grados, la sensación va a ser más molesta y vamos a requerir a veces un abrigo si está el cielo cubierto. Es decir, no siempre la sensación térmica o el confort que sentimos ante una temperatura tiene que ver solamente con lo que marca el termómetro, ni tampoco con lo que los parámetros de determinadas zonas de la ciudad determinen".

Meteorólogos del propio confort

Ante este panorama, Balchunas recomendó ser "meteorólogos del propio confort", es decir, cómo salir para determinar cuál será la vestimenta adecuada y no acalorarse o pasar frío, cualquiera sea la variante climática que surja.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento

"Cada uno sabe, si sigue el pronóstico a diario, cómo anticiparse. Entonces podés tener una doble muda para sacarte el buzo o sacarte el suéter y quedarte en remera manga larga, pero sabés que si hay viento del este y está nublado, necesitás una campera abrigada", describió.

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