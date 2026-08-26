La Capital | Ovación | Central

Central: los puestos en los que Almirón podría meter mano para el partido con Gimnasia

El Canalla vuelve al Gigante después de tres partidos afuera y el entrenador ya trabaja pensando en el once inicial. No se esperan muchos cambios

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

26 de agosto 2026 · 16:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Giovanni Cantizano ingresó por Campaz para jugar ante Talleres. Hay que ver qué decisión toma Almirón para Gimnasia.

Leonardo Vincenti / La Capital

Giovanni Cantizano ingresó por Campaz para jugar ante Talleres. Hay que ver qué decisión toma Almirón para Gimnasia.
Agustín Sández fue al banco contra Talleres e ingresó en el complemento. Es uno de los que podría volver a la titularidad.

Leonardo Vincenti / La Capital

Agustín Sández fue al banco contra Talleres e ingresó en el complemento. Es uno de los que podría volver a la titularidad.
Alan Rodríguez lleva tres partidos como titular en Central. No tuvo una buena actuación el lunes por la noche en Córdoba.

Leonardo Vincenti / La Capital

Alan Rodríguez lleva tres partidos como titular en Central. No tuvo una buena actuación el lunes por la noche en Córdoba.

Después de tres partidos en condición de visitante, Central vuelve al Gigante, en el marco del torneo Clausura, para recibir a gimnasia. Y para ese encuentro de la séptima fecha, que será la previa del clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a delinear el equipo que pondrá en cancha.

El antecedente más cercano que tiene el entrenador canalla es lo que ocurrió el pasado lunes por la noche en el Mario Alberto Kempes frente a Talleres. El rendimiento de ese equipo es el que tomará como parámetro para ver si realiza alguna variante.

Como suele ocurrir desde que Almirón es el técnico, no se espera que haya demasiados cambios. Sólo habría lugar para algún retoque mínimo, salvo que el DT rompa el molde.

De todas formas, hay algunos puestos en los que se pueden imaginar caras nuevas, tanto en defensa como en la ofensiva.

Un puesto con cambios seguidos

Una posición en la que Almirón rotó más de una vez es en el lateral izquierdo, donde mayoritariamente jugó Agustín Sández, con la alternancia de Alexis Soto. El ex-Boca venía de ser titular en la llave frente a Corinthians, pero Soto tuvo sus chances ante Aldosivi primero, frente a Barracas Central después y también contra Talleres.

Agustín Sández fue al banco contra Talleres e ingresó en el complemento. Es uno de los que podría volver a la titularidad.

Agustín Sández fue al banco contra Talleres e ingresó en el complemento. Es uno de los que podría volver a la titularidad.

El rendimiento de Soto estuvo por debajo de lo que fue, por ejemplo, aquel partido frente a Aldosivi en el Gigante de Arroyito, por lo que no sorprendería que Sández vuelva a meterse entre los once.

>>Leer más: Capitán corazón: volvió el Di María que todos extrañaban y que batalla con una molesta lesión

Campaz, siempre en la mira del Canalla

Algo que llamó un poco la atención en el último partido fue la salida de Jaminton Campaz, quien fue reemplazado por el juvenil Giovanni Cantizano. El Bicho no ingresó de la mejor manera en el Kempes, pero siempre fue una pieza fundamental entre los titulares.

La participación del colombiano desde el arranque es otro de los movimientos que podrían darse para este encuentro frente a Gimnasia.

Alan Rodríguez lleva tres partidos como titular en Central. No tuvo una buena actuación el lunes por la noche en Córdoba.

Alan Rodríguez lleva tres partidos como titular en Central. No tuvo una buena actuación el lunes por la noche en Córdoba.

Y en el medio también hay margen para especular con algún retoque. Después del gran partido que jugó Federico Navarro en la vuelta contra Corinthians, Almirón dispuso el regreso de Vicente Pizarro, quien llegó a comienzos del año por pedido expreso del entrenador.

El chileno no tuvo uno de sus mejores días en el empate contra Talleres. De hecho, fue el primer futbolista en ser reemplazado (había sido amonestado en el primer tiempo), pero está claro que Almirón tiene cierta predilección por el jugador trasandino.

>>Leer más: Central y una levantada que pudo tener un premio mayor

Un mediocampo dependiendo del esquema

Si mantiene el esquema utilizado en Córdoba, con tres volantes y dos extremos, las chances de Alan Rodríguez de entrar al equipo se mantendrían intactas. Pero si la idea es volver al 4-2-3-1 tantas veces utilizado, el uruguayo debiera ir a la zona de tres cuartos o bien jugar al lado de Ibarra, aunque en ese caso desplazando a Pizarro.

De no haber un golpe de timón importante por parte de Almirón, en esos puestos estarían las principales incógnitas de cara al choque del sábado. Enzo Copetti fue sostenido después de la derrota en Brasil y ocurriría lo mismo ahora, más allá de que en Córdoba tampoco pudo convertir en ninguna de las varias situaciones claras que se le presentaron.

Noticias relacionadas
Copa Santa Fe. Los planteles de Rosario Central y Newell’s posaron unidos para la foto en la temporada 2016.

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Darío Herrera dirigirá a Central, mientras que Juan Pafundi estará en el encuentro de Newells

Newell's y Central ya tienen árbitros para sus partidos por la séptima fecha del Clausura

Ángel Di María celebra frente a la cámara el segundo tanto personal para el empate de Central ante Talleres.

Capitán corazón: volvió el Di María que todos extrañaban y que batalla con una molesta lesión

El equipo con el que Central empezó el partido contra Talleres en Córdoba. El Canalla intenta dejar atrás la Copa Libertadores y pelear por lo que queda, que no es poco.

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Ver comentarios

Las más leídas

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Lo último

Los puestos en los que Almirón podría meter mano en Central para el partido con Gimnasia

Los puestos en los que Almirón podría meter mano en Central para el partido con Gimnasia

Ansés: cómo activar el descuento en la Sube para jubilados

Ansés: cómo activar el descuento en la Sube para jubilados

Construirán una nueva estación transformadora de energía que beneficiará a nueve localidades del sur provincial

Construirán una nueva estación transformadora de energía que beneficiará a nueve localidades del sur provincial

Rosario marcha contra los femicidios y la violencia machista: "No son números, son vidas"

La Asamblea Lesbotransfeminista encabezará este miércoles una movilización en el centro de Rosario. En agosto hubo tres femicidios y un intento de femicidio

Rosario marcha contra los femicidios y la violencia machista: No son números, son vidas
Más chicos necesitan comer en la escuela: subió 10% la demanda en comedores de Santa Fe
La Ciudad

Más chicos necesitan comer en la escuela: subió 10% la demanda en comedores de Santa Fe

Zona liberada para un narco: imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Zona liberada para un narco: imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre
Política

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre

Créditos hipotecarios: usarán fondos de Ansés para destrabar los préstamos
Economía

Créditos hipotecarios: usarán fondos de Ansés para destrabar los préstamos

Diputados sesiona por la reforma del Banco Central y la inocencia fiscal
Política

Diputados sesiona por la reforma del Banco Central y la inocencia fiscal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Cristian Fabbiani renunció al equipo que dirigía en Europa a dos meses de haber asumido

Cristian Fabbiani renunció al equipo que dirigía en Europa a dos meses de haber asumido

Ovación
Juega en Boca: una de las promesas del fútbol argentino se fracturó el peroné en una práctica
Ovación

Juega en Boca: una de las promesas del fútbol argentino se fracturó el peroné en una práctica

Juega en Boca: una de las promesas del fútbol argentino se fracturó el peroné en una práctica

Juega en Boca: una de las promesas del fútbol argentino se fracturó el peroné en una práctica

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Desde que Newells lo dejó ir, Cocoliso González está on fire y no para de hacer goles

Desde que Newell's lo dejó ir, Cocoliso González está "on fire" y no para de hacer goles

Policiales
Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada por su familia tras una intensa búsqueda

Por Claudio Berón
Policiales

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada por su familia tras una intensa búsqueda

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

Zona liberada para un narco: imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Zona liberada para un narco: imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Identifican al hombre hallado sin vida en las vías e investigan homicidio

Identifican al hombre hallado sin vida en las vías e investigan homicidio

La Ciudad
Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario: un mito que coincide con las estadísticas
La Ciudad

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario: un mito que coincide con las estadísticas

Más chicos necesitan comer en la escuela: subió 10% la demanda en comedores de Santa Fe

Más chicos necesitan comer en la escuela: subió 10% la demanda en comedores de Santa Fe

Con un divertido baile, pusieron en marcha la prevención contra el dengue

Con un divertido baile, pusieron en marcha la prevención contra el dengue

El Complejo Astronómico abre para la Luna de Sangre, el último eclipse del año

El Complejo Astronómico abre para la Luna de Sangre, el último eclipse del año

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años
Policiales

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas
La Ciudad

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Por qué no hay que pisar cucharachas: especialistas revelan la mejor forma de eliminarlas
Información General

Por qué no hay que pisar cucharachas: especialistas revelan la mejor forma de eliminarlas

Robo de película en un minimarket de Funes: persecución, choques y vuelco en Rosario
Policiales

Robo de película en un minimarket de Funes: persecución, choques y vuelco en Rosario

Pelea de tránsito frente a Tribunales: un colectivero, un automovilista y su esposa a las piñas
La Ciudad

Pelea de tránsito frente a Tribunales: un colectivero, un automovilista y su esposa a las piñas

Con un divertido baile, pusieron en marcha la prevención contra el dengue
La Ciudad

Con un divertido baile, pusieron en marcha la prevención contra el dengue

Insólito hallazgo en Australia: pensó que encontró oro pero era un meteorito de 17 kilos
Información General

Insólito hallazgo en Australia: pensó que encontró oro pero era un meteorito de 17 kilos

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña
Policiales

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli
Política

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli

Descubren el gen que pone un freno a la absorción de nitrógeno en las plantas
Agro

Descubren el gen que pone un freno a la absorción de nitrógeno en las plantas

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo
Policiales

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo

Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía
La Ciudad

Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha
Policiales

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

La FIA acusó a los seguidores de Franco Colapinto de acoso y falta de respeto
Ovación

La FIA acusó a los seguidores de Franco Colapinto de "acoso y falta de respeto"

Murió el jamaiquino que buscaba un Disney argentino y terminó en la calle
Información General

Murió el jamaiquino que buscaba un Disney argentino y terminó en la calle

Mesa política del gobierno: el foco en la agenda legislativa y la economía
Política

Mesa política del gobierno: el foco en la agenda legislativa y la economía