Central: los puestos en los que Almirón podría meter mano para el partido con Gimnasia

El Canalla vuelve al Gigante después de tres partidos afuera y el entrenador ya trabaja pensando en el once inicial. No se esperan muchos cambios

Alan Rodríguez lleva tres partidos como titular en Central. No tuvo una buena actuación el lunes por la noche en Córdoba.

Agustín Sández fue al banco contra Talleres e ingresó en el complemento. Es uno de los que podría volver a la titularidad.

Giovanni Cantizano ingresó por Campaz para jugar ante Talleres. Hay que ver qué decisión toma Almirón para Gimnasia.

Después de tres partidos en condición de visitante, Central vuelve al Gigante, en el marco del torneo Clausura, para recibir a gimnasia. Y para ese encuentro de la séptima fecha, que será la previa del clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a delinear el equipo que pondrá en cancha.

El antecedente más cercano que tiene el entrenador canalla es lo que ocurrió el pasado lunes por la noche en el Mario Alberto Kempes frente a Talleres. El rendimiento de ese equipo es el que tomará como parámetro para ver si realiza alguna variante.

Como suele ocurrir desde que Almirón es el técnico, no se espera que haya demasiados cambios. Sólo habría lugar para algún retoque mínimo, salvo que el DT rompa el molde.

De todas formas, hay algunos puestos en los que se pueden imaginar caras nuevas, tanto en defensa como en la ofensiva.

Un puesto con cambios seguidos

Una posición en la que Almirón rotó más de una vez es en el lateral izquierdo, donde mayoritariamente jugó Agustín Sández, con la alternancia de Alexis Soto. El ex-Boca venía de ser titular en la llave frente a Corinthians, pero Soto tuvo sus chances ante Aldosivi primero, frente a Barracas Central después y también contra Talleres.

Agustín Sández fue al banco contra Talleres e ingresó en el complemento. Es uno de los que podría volver a la titularidad. Leonardo Vincenti / La Capital

El rendimiento de Soto estuvo por debajo de lo que fue, por ejemplo, aquel partido frente a Aldosivi en el Gigante de Arroyito, por lo que no sorprendería que Sández vuelva a meterse entre los once.

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Campaz, siempre en la mira del Canalla

Algo que llamó un poco la atención en el último partido fue la salida de Jaminton Campaz, quien fue reemplazado por el juvenil Giovanni Cantizano. El Bicho no ingresó de la mejor manera en el Kempes, pero siempre fue una pieza fundamental entre los titulares.

La participación del colombiano desde el arranque es otro de los movimientos que podrían darse para este encuentro frente a Gimnasia.

Alan Rodríguez lleva tres partidos como titular en Central. No tuvo una buena actuación el lunes por la noche en Córdoba. Leonardo Vincenti / La Capital

Y en el medio también hay margen para especular con algún retoque. Después del gran partido que jugó Federico Navarro en la vuelta contra Corinthians, Almirón dispuso el regreso de Vicente Pizarro, quien llegó a comienzos del año por pedido expreso del entrenador.

El chileno no tuvo uno de sus mejores días en el empate contra Talleres. De hecho, fue el primer futbolista en ser reemplazado (había sido amonestado en el primer tiempo), pero está claro que Almirón tiene cierta predilección por el jugador trasandino.

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Un mediocampo dependiendo del esquema

Si mantiene el esquema utilizado en Córdoba, con tres volantes y dos extremos, las chances de Alan Rodríguez de entrar al equipo se mantendrían intactas. Pero si la idea es volver al 4-2-3-1 tantas veces utilizado, el uruguayo debiera ir a la zona de tres cuartos o bien jugar al lado de Ibarra, aunque en ese caso desplazando a Pizarro.

De no haber un golpe de timón importante por parte de Almirón, en esos puestos estarían las principales incógnitas de cara al choque del sábado. Enzo Copetti fue sostenido después de la derrota en Brasil y ocurriría lo mismo ahora, más allá de que en Córdoba tampoco pudo convertir en ninguna de las varias situaciones claras que se le presentaron.