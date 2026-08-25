Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen este jueves con Santilli

Los tres gobernadores de la Región Centro llevarán al despacho del jefe de Gabinete nacional sus planteos en materia energética, entre otros temas

Llaryora, Pullaro y Frigerio, gobernadores de la Región Centro, el corazón de la producción agroalimentaria del país.

El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli , recibirá este jueves en la Casa Rosada a los tres mandatarios de la Región Centro : el santafesino Maximiliano Pullaro , el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio . La agenda se centrará, en principio, en la cuestión energética, en especial los alcances del proyecto de ley que apunta a modificar el régimen de subsidios al gas natural y las tarifas eléctricas , y en el mantenimiento de las rutas nacionales .

La reunión, prevista para el mediodía, tendrá un perfil estrictamente institucional y responde a una gestión que comenzó semanas atrás el gobernador de Entre Ríos.

El cónclave terminó de sellarse días atrás, cuando los tres gobernadores coincidieron en San Francisco (Córdoba) para la inauguración de la sede permanente de la Región Centro. Pullaro, Llaryora y Frigerio coincidieron en que la agenda común de reclamos de gestión debería llegar a la Jefatura de Gabinete .

Todo indica que los temas que concentrarán la atención en el encuentro con Santilli serán el mantenimiento de las rutas nacionales y la política energética, tópicos en los que los tres mandatarios provinciales tienen diferencias con el gobierno de Javier Milei .

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Respecto de las rutas nacionales, los tres gobernadores están dispuestos a asumir el mantenimiento de las vías de comunicación que atraviesan sus territorios.

De hecho, Santa Fe firmó a fines de julio pasado el traspaso de la ruta nacional A012. Sin embargo, los mandatarios provinciales aspiran a que la Casa Rosada aporte los fondos necesarios.

Para Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos es clave el mantenimiento de una red vial que consideran estratégica para la producción y el desarrollo regional, en contraste con la reducción de la inversión en infraestructura por parte de la Nación.

Agenda energética

Paralelamente, las tres provincias llevarán al cónclave con Santilli un pedido de trato igualitario frente a los acuerdos que el gobierno nacional viene cerrando con otros distritos en materia energética.

Al respecto, las miradas de la Región Centro se posan sobre el reciente entendimiento alcanzado por la gestión de Milei con mandatarios del Norte para eliminar las denominadas Zonas Frías y, a cambio, otorgar subsidios a las Zonas Cálidas de esas provincias.

La atención se centra en el proyecto de ley que busca modificar el régimen de subsidios al gas natural, conocido como Zona Fría. En las tres provincias, miles de usuarios residenciales perderían el beneficio tarifario en caso de retrotraerse la norma sancionada en 2021.

Asimismo, los tres gobernadores elevarán a Santilli un planteo por las tarifas eléctricas y, sobre todo, por el impacto en los grandes consumidores industriales de los cargos impuestos por Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima).

Los ministros de Producción de las tres provincias de la Región Centro ya concretaron una queja ante la Secretaría de Energía de la Nación y Cammesa por el efecto provocado por los cargos estacionales en la tarifa eléctrica para industrias y comercios.

En el caso de los usuarios santafesinos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se registraron subas extraordinarias en las boletas del sector productivo.

Discusión política

Si bien la discusión política nacional tallará en el encuentro con Santilli, aseguran que no formará parte de la agenda institucional.

En ese sentido, la Casa Rosada pretende que el Congreso elimine o, al menos, suspenda las Paso presidenciales previstas para el año próximo.

No obstante, Pullaro, Llaryora y Frigerio estiman que ese debate tendrá su propia dinámica y que las negociaciones serán, mayoritariamente, mano a mano con cada gobernador.