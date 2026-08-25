La Capital | Política | Pullaro

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen este jueves con Santilli

Los tres gobernadores de la Región Centro llevarán al despacho del jefe de Gabinete nacional sus planteos en materia energética, entre otros temas

25 de agosto 2026 · 14:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Llaryora

Foto: Archivo / La Capital

Llaryora, Pullaro y Frigerio, gobernadores de la Región Centro, el corazón de la producción agroalimentaria del país.

El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, recibirá este jueves en la Casa Rosada a los tres mandatarios de la Región Centro: el santafesino Maximiliano Pullaro, el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio. La agenda se centrará, en principio, en la cuestión energética, en especial los alcances del proyecto de ley que apunta a modificar el régimen de subsidios al gas natural y las tarifas eléctricas, y en el mantenimiento de las rutas nacionales.

La reunión, prevista para el mediodía, tendrá un perfil estrictamente institucional y responde a una gestión que comenzó semanas atrás el gobernador de Entre Ríos.

El cónclave terminó de sellarse días atrás, cuando los tres gobernadores coincidieron en San Francisco (Córdoba) para la inauguración de la sede permanente de la Región Centro. Pullaro, Llaryora y Frigerio coincidieron en que la agenda común de reclamos de gestión debería llegar a la Jefatura de Gabinete.

Todo indica que los temas que concentrarán la atención en el encuentro con Santilli serán el mantenimiento de las rutas nacionales y la política energética, tópicos en los que los tres mandatarios provinciales tienen diferencias con el gobierno de Javier Milei.

>>Leer más: Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

Respecto de las rutas nacionales, los tres gobernadores están dispuestos a asumir el mantenimiento de las vías de comunicación que atraviesan sus territorios.

De hecho, Santa Fe firmó a fines de julio pasado el traspaso de la ruta nacional A012. Sin embargo, los mandatarios provinciales aspiran a que la Casa Rosada aporte los fondos necesarios.

Para Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos es clave el mantenimiento de una red vial que consideran estratégica para la producción y el desarrollo regional, en contraste con la reducción de la inversión en infraestructura por parte de la Nación.

Agenda energética

Paralelamente, las tres provincias llevarán al cónclave con Santilli un pedido de trato igualitario frente a los acuerdos que el gobierno nacional viene cerrando con otros distritos en materia energética.

Al respecto, las miradas de la Región Centro se posan sobre el reciente entendimiento alcanzado por la gestión de Milei con mandatarios del Norte para eliminar las denominadas Zonas Frías y, a cambio, otorgar subsidios a las Zonas Cálidas de esas provincias.

La atención se centra en el proyecto de ley que busca modificar el régimen de subsidios al gas natural, conocido como Zona Fría. En las tres provincias, miles de usuarios residenciales perderían el beneficio tarifario en caso de retrotraerse la norma sancionada en 2021.

Asimismo, los tres gobernadores elevarán a Santilli un planteo por las tarifas eléctricas y, sobre todo, por el impacto en los grandes consumidores industriales de los cargos impuestos por Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima).

Los ministros de Producción de las tres provincias de la Región Centro ya concretaron una queja ante la Secretaría de Energía de la Nación y Cammesa por el efecto provocado por los cargos estacionales en la tarifa eléctrica para industrias y comercios.

En el caso de los usuarios santafesinos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se registraron subas extraordinarias en las boletas del sector productivo.

Discusión política

Si bien la discusión política nacional tallará en el encuentro con Santilli, aseguran que no formará parte de la agenda institucional.

En ese sentido, la Casa Rosada pretende que el Congreso elimine o, al menos, suspenda las Paso presidenciales previstas para el año próximo.

No obstante, Pullaro, Llaryora y Frigerio estiman que ese debate tendrá su propia dinámica y que las negociaciones serán, mayoritariamente, mano a mano con cada gobernador.

Noticias relacionadas
Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin aprovecharon el escenario de la Bolsa de Comercio de Rosario para fijar los límites de sus coincidencias con el gobierno de Javier Milei. 

Milei en Rosario: Pullaro y Javkin marcaron coincidencias y límites

Pullaro ante Milei: Tenemos que trabajar en conjunto para tener una ley que termine con las retenciones

Pullaro ante Milei: "Tenemos que trabajar en conjunto para tener una ley que termine con las retenciones"

tenemos que trabajar en conjunto para tener una ley que termine con las retenciones

"Tenemos que trabajar en conjunto para tener una ley que termine con las retenciones"

La UIA recibió al gobierno de Maximiliano Pullaro.

¿Por qué pelotea Pullaro con la cúpula de la UIA?

Ver comentarios

Las más leídas

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Lo último

Aseguran que Cerimedo no tiene relación con Milei, pese a sus ingresos a la Casa Rosada

Aseguran que Cerimedo "no tiene relación con Milei", pese a sus ingresos a la Casa Rosada

Santa Fe será sede de los festejos por el centenario del Ford A

Santa Fe será sede de los festejos por el centenario del Ford A

La hija de Sergio Denis confirmó que apelarán al fallo de la Justicia

La hija de Sergio Denis confirmó que apelarán al fallo de la Justicia

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen este jueves con Santilli

Los tres gobernadores de la Región Centro llevarán al despacho del jefe de Gabinete nacional sus planteos en materia energética, entre otros temas

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen este jueves con Santilli
Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales
La Ciudad

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Paren de matarnos: convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios
La Ciudad

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Ovación
Newells regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Newells regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Newell's regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

Di María encendió las alarmas: Hace bastante que juego con dolor, me está costando

Di María encendió las alarmas: "Hace bastante que juego con dolor, me está costando"

Policiales
Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

La Ciudad
Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales
La Ciudad

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Paren de matarnos: convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años
Policiales

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700
Policiales

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado
Policiales

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios
Economía

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei
Política

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024
Política

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral
Política

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Por Redaccion Comercial
Contenido patrocinado

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos
Información General

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano
Información General

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro
Información General

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y se tragó tres autos
Información General

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y "se tragó" tres autos

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes
La Región

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos
La Ciudad

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado
Policiales

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte
Información General

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas
Información General

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas