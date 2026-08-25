Rosario debate sobre industria y pymes en una jornada marcada por la crisis productiva

Came, Fisfe, Adimra y la CGT convocan al encuentro “Argentina produce”. En el Concejo Municipal se discutirán políticas para las mipymes

Rosario debatirá sobre la situación de la industria, el empleo, la competitividad y las condiciones necesarias para fortalecer la producción. Representantes de distintos sectores de la producción y el trabajo confluirán este jueves en Rosario en una jornada que buscará poner sobre la mesa los principales desafíos que atraviesa la actividad económica del país. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) y la Confederación General del Trabajo (CGT) organizarán el encuentro denominado “Argentina Produce: Diálogo que construye”.

La actividad, que comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 13.30, se realizará en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario, ubicada en España 848. La propuesta tendrá tres paneles y contará con la participación de referentes empresarios, industriales, sindicales y especialistas, con la intención de generar un espacio de intercambio entre sectores que ocupan lugares centrales dentro del entramado productivo argentino.

El panel I estará a cargo de Mario Oporto y llevará como disparador la pregunta “ ¿Qué industria formamos, qué escuela producimos? ” . La exposición se enfocará en los desafíos que enfrenta la educación profesional frente a los nuevos contextos productivos de la Argentina, uno de los puntos considerados estratégicos ante las transformaciones que atraviesa el mercado laboral.

Posteriormente, Fernando Grasso encabezará el panel II, dedicado a “Macroeconomía y Competitividad”, con especial atención sobre el impacto que las condiciones económicas tienen sobre la producción y el empleo.

La jornada concluirá con un tercer panel destinado al diagnóstico y las conclusiones. Allí participarán Elio Del Re, presidente de Adimra; Ricardo Diab, presidente de Came; Jorge Sola, cosecretario general de la CGT; y Javier Martín, presidente de Fisfe.

Las cuatro entidades buscarán construir una mirada conjunta sobre la coyuntura y los desafíos de mediano y largo plazo, reuniendo en una misma mesa las perspectivas de la industria, las pequeñas y medianas empresas y el movimiento obrero.

Foro pyme en el Concejo

El jueves también reunirá en la ciudad a representantes de micro, pequeñas y medianas empresas. Con el objetivo de generar espacios de articulación y respuesta ante el complejo escenario que atraviesa la industria nacional, las pymes, el empleo y el consumo se llevará a cabo el Foro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad de Rosario. El encuentro comenzará a las 14.30 y se llevará a cabo en el recinto de sesiones del Concejo Municipal de Rosario.

El foro contará con las presencias de Augusto Costa, Ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, y Guillermo Beccani, Secretario de Desarrollo Industrial santafesino, junto a referentes del sector productivo e industrial.

La jornada busca consolidar un ámbito de debate participativo para promover políticas públicas dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y entidades de la economía social de la ciudad y la región. Participarán representantes de cámaras empresariales, organizaciones gremiales, entidades productivas e instituciones financieras, completando un espacio plural junto al universo mipyme de Rosario y la zona de influencia.

“Frente a los desafíos económicos actuales, esta jornada busca tender puentes entre los distintos niveles del Estado y los actores directos de la producción para construir herramientas concretas de desarrollo y sostenibilidad económica”, destacaron los organizadores.