Seis de cada diez argentinos creen que el país está peor que cuando asumió Milei

Un relevamiento de QSocial Big Data mostró que el 59% considera que la Argentina está peor que al inicio del gobierno libertario. Otros sondeos reflejan un creciente malestar con la situación económica.

El 44% de los argentinos afirmó que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas

El 59% de los argentinos considera que el país está peor que cuando Javier Milei asumió la presidencia y el 75% de los hogares tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes, según una encuesta de QSocial Big Data. Se trata del registro más alto desde el inicio de esa medición.

El estudio, realizado entre el 7 y el 26 de agosto sobre 1.645 casos mediante un cuestionario estructurado autogestionado, también mostró el peor clima social de toda la serie. El 55% evaluó negativamente la situación actual del país, seis puntos porcentuales por encima de la medición anterior.

La percepción desfavorable también alcanza a la economía. El 48% de los consultados considera que la situación económica del país es mala. Sin embargo, los indicadores más sensibles aparecen cuando la mirada se traslada de las variables generales a la realidad concreta de los hogares.

Según el relevamiento, tres de cada cuatro hogares tuvieron que recortar gastos para poder llegar a fin de mes, mientras que el 60% aseguró no tener capacidad de ahorro. Además, el 44% afirmó que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y el 63% consideró que, con el actual rumbo económico, “gente como uno” sale perdiendo.

Las expectativas hacia los próximos meses tampoco muestran un escenario especialmente favorable. El 47% espera que la inflación aumente, mientras que un 36% considera probable perder su empleo durante los próximos seis meses.

El relevamiento de QSocial Big Data detectó además señales de desgaste dentro de un segmento especialmente sensible para la Casa Rosada: quienes acompañaron a Milei en las urnas en 2023. Según la consultora, el 31% de quienes votaron al actual presidente en la primera vuelta presidencial desaprueba actualmente su gestión. Ese universo representa, de acuerdo con la medición, alrededor del 12% del electorado.

Entre los votantes que se alejaron del gobierno, el 91% considera que Milei perjudica a los sectores más vulnerables, mientras que el 89% sostiene que el ajuste realizado hasta ahora “no valió la pena”.

El malestar

Por su parte, el Informe Público de agosto de Giacobbe & Asociados, elaborado sobre 2.500 casos relevados entre el 24 y el 30 de agosto, mostró que el 47,8% de los consultados considera que “el plan es equivocado” y que “la gente sufre sin sentido”. En cambio, el 16,8% respondió que no existe un ajuste tan significativo y que el rumbo económico es correcto, mientras que el 22,4% consideró que es necesario soportar el ajuste con la expectativa de una mejora futura.

De este modo, las posiciones favorables al programa económico sumaron en conjunto el 39,2%, por debajo de quienes directamente cuestionaron el rumbo elegido por el gobierno.

La percepción sobre la evolución de la economía también mostró un predominio de respuestas negativas. El 48,9% de los consultados por Giacobbe afirmó que la situación económica está empeorando y que ya está sufriendo sus consecuencias, mientras que otro 9,5% sostuvo que la economía empeora aunque todavía no siente personalmente ese impacto. En total, el 58,4% percibió un deterioro de la economía.

En sentido contrario, el 28,5% aseguró que la situación está mejorando y que ya percibe esa mejora en su vida cotidiana, mientras que otro 7,3% consideró que la economía evoluciona favorablemente aunque todavía no siente sus efectos. Ambas posiciones sumaron el 35,8%.

El reclamo por un cambio de rumbo

Otro indicador sobre el creciente malestar económico surgió del Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora. Según su relevamiento de agosto, el 59,8% de los encuestados consideró necesario modificar las políticas económicas actuales, frente a un 38,7% que se mostró partidario de mantener el esquema vigente.

El estudio también detectó diferencias según el nivel socioeconómico. Mientras seis de cada diez personas de los sectores de mayores ingresos respaldaron la continuidad del rumbo actual, entre los sectores de menores ingresos apenas uno de cada cuatro sostuvo esa posición.

La conclusión es que la discusión sobre el programa económico parece estar cada vez más atravesada por la experiencia concreta de cada sector frente al ajuste y la evolución del poder adquisitivo. En ese contexto, el relevamiento de AtlasIntel mostró una leve mejora en algunos indicadores de imagen del gobierno durante agosto. La desaprobación de la gestión de Milei se ubicó en el 58%, cuatro puntos por debajo del registro del mes anterior, mientras que la aprobación avanzó del 37,1% al 38,1%.

Sin embargo, los niveles todavía se encuentran lejos de los mejores registros alcanzados por el presidente desde el inicio de su gestión. En enero de 2024, apenas un mes después de asumir, Milei registraba un 49% de aprobación, mientras que en enero de 2025 ese indicador se ubicaba en torno al 43%.