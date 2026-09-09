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Granja Tres Arroyos: los gremios reclaman la intervención del Estado

La crítica situación financiera y productiva de la empresa impacta en 7.000 puestos de trabajo. Una de las sociedades que integran el grupo, Wade SA, ingresó en convocatoria de acreedores

9 de septiembre 2026 · 17:41hs
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Granja Tres Arroyos: los gremios reclaman la intervención del Estado

Foto: Gentileza Magalí Beltrán

Luego de la ola de despidos protagonizada en las plantas de Granja Tres Arroyos, crece la incertidumbre por lo que pueda pasar con 7 mil puestos de trabajo. Este miércoles la Federación de la Alimentación, el gremio Uatre, la Asociación de Trabajadores Molineros y otros sindicatos se movilizaron en Buenos Aires para reclamar la intervención urgente del Estado en el conflicto que afecta al Grupo GTA, más conocido como Granja Tres Arroyos.

La marcha se concentró en el centro porteño y llegó hasta las puertas del ministerio de Trabajo de la Nación. Se buscó visibilizar la gravedad del problema, que podría dejar sin trabajo a miles de familias en distintas provincias del país, especialmente en Entre Ríos y Buenos Aires. El reclamo estuvo centrado en exigir que la empresa cumpla con la conciliación obligatoria vigente, particularmente ante la situación de la planta de Capitán Sarmiento, y que se garantice la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo.

Ya hay más de 1.780 despidos en todo el país solo en la empresa Granja Tres Arroyos S.A. Durante la movilización se expuso que desde mayo los trabajadores no perciben sus salarios y se exigió el respeto a la conciliación obligatoria, la reincorporación de todos los despedidos y el cumplimiento de los derechos laborales.

Se estima que alrededor de 7.000 empleos están en riesgo por la delicada situación financiera y productiva de la empresa avícola, uno de los principales actores del sector alimentario argentino. Granja Tres Arroyos es una de las mayores productoras de pollo del mercado local y exportadora relevante.

"Lo que se sabe hasta ahora es que la empresa acumula deudas y problemas operativos que ponen en jaque su continuidad", explicaron voceros sindicales durante la movilización.

Las organizaciones sindicales entregaron un petitorio en dependencias oficiales y advirtieron que seguirán con medidas de fuerza si no obtienen respuestas concretas en los próximos días.

Miguel Vivas, secretario general de STIA Rosario y de la CGT Rosario, cuestionó con dureza la política económica nacional. “Nos da mucha bronca ver cómo se pierden puestos de trabajo y se paralizan plantas mientras el gobierno abre cada vez más la puerta a productos que vienen de afuera. No se puede hablar de defender el empleo argentino y al mismo tiempo permitir que el pollo brasileño reemplace lo que podemos producir acá. Estas decisiones tienen consecuencias concretas y las están pagando los trabajadores y sus familias”, sostuvo.

Granja Tres Arroyos es una muestra de un problema que ya estamos viendo en distintas industrias. Si cae el consumo y al mismo tiempo se facilita el ingreso de productos importados, las empresas nacionales producen menos y el empleo se achica. El Gobierno tiene que cambiar el rumbo antes de que sigamos contando fábricas cerradas y compañeros que se quedan sin trabajo”, agregó Vivas.

Por su parte, Héctor Morcillo, secretario general de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), centró sus críticas en la respuesta de las autoridades nacionales frente al conflicto. “Fuimos a plantear una situación que requiere una respuesta urgente y nos encontramos con un gobierno que pretende reducirla a un acuerdo entre privados. Acá existe una conciliación obligatoria que debe cumplirse y una autoridad laboral que tiene la responsabilidad de hacerla cumplir. No puede limitarse a observar mientras está en riesgo la continuidad de una empresa de esta magnitud y el trabajo de miles de personas”, señaló.

Participación rosarina en la movilización de Granja Tres Arroyos en Buenos Aires.

Participación rosarina en la movilización de Granja Tres Arroyos en Buenos Aires.

La situación de Granja Tres Arroyos ya produjo cierres, paralizaciones y cientos de pérdidas de puestos de trabajo en distintos puntos del país. En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, la planta La China permanece sin producción y registra alrededor de 480 desvinculaciones, mientras que la empresa ya había cerrado la planta Becar en esa provincia. En Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires, el cierre de otro establecimiento produjo cerca de 200 desvinculaciones. En Río Cuarto, Córdoba, la planta Avex también atravesó períodos de paralización que afectaron a sus 350 trabajadores.

Parte de este escenario se desarrolla en medio de una fuerte apertura de las importaciones de carne aviar. Entre enero y abril de 2026, las importaciones aumentaron 60% interanual, mientras que la producción nacional cayó 5,9%. Con un mercado interno debilitado por la caída del consumo, el mayor ingreso de pollo proveniente principalmente de Brasil desplaza producción argentina y profundiza las dificultades para sostener plantas y puestos de trabajo.

Convocatoria de acreedores

La situación y el futuro de los trabajadores es cada día más sombrío. Wade SA, una de las tres sociedades que integran el grupo empresario de Granja Tres Arroyos (GTA), ingresó en convocatoria de acreedores, según publicaron medios porteños. Si bien aún no está confirmado, se prevé que GTA también avance con una presentación concursal.

El grupo GTA está compuesto por Granja Tres Arroyos SA, Wade SA (1 y 2) y Avex SA. De hecho, el intento de reestructuración financiera que la compañía llevó adelante durante los últimos meses contemplaba en conjunto las obligaciones de las tres firmas y un pasivo total cuantificado de u$s350,9 millones.

Dentro de esa estructura, Wade es la sociedad que quedó al frente de los activos de la ex-Cresta Roja y opera las plantas Wade 1 en Capitán Sarmiento Wade 2, en Esteban Echeverría. Ambas unidades quedaron atravesadas en los últimos años por el proceso de reducción de actividad de GTA.

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