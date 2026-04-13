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La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3%: marca el nivel más alto desde 2024

La variación interanual llegó al 31,5%, con una acumulación del 9% en el primer trimestre del año

13 de abril 2026 · 16:57hs
El rubro transporte se incrementó 5

foto: La Capital / Archivo.

El rubro transporte se incrementó 5,7%, traccionado por alzas en naftas y colectivos. 

La inflación de los trabajadores se aceleró en marzo y marcó una suba del 3,3%, el nivel más alto desde 2024, indicó el último informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). La variación interanual llegó al 31,5%, con una acumulación del 9% en el primer trimestre del año.

“Este dato indica una aceleración respecto a los meses anteriores, reflejando un contexto inflacionario creciente desde octubre”, advierten en el informe.

El incremento de marzo estuvo impulsado mayormente por componentes estacionales y regulados. La división que más subió fue “educación” (8,6%) debido al inicio del ciclo lectivo, seguida por “transporte” (5,7%), traccionado por alzas en naftas y colectivos. también se destacaron “prendas de vestir y calzado” (3,6%) por el cambio de temporada, y “vivienda” (3,5%) por el aumento en electricidad. En “alimentos y bebidas no alcohólicas”, el incremento fue del 3,2%, con una subida notable en carnes (6,3%), mientras frutas y verduras mostraron bajas.

El informe llega en la previa a la publicación del dato oficial de inflación. Este martes 14 de abril el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.

Deterioro de la economía

En su análisis de los resultados, el diputado nacional y director ejecutivo del CCD, Nicolás Trotta, advierte que “el gobierno muestra una pasividad creciente ante la aceleración de la inflación y el deterioro de la economía, en un contexto donde el salario real ha caído más del 6% desde noviembre pasado”.

“La respuesta del mercado y del sector privado ante el ajuste del gobierno y el shock externo es forzosamente recesiva e inflacionaria. La política anticíclica no forma parte del recetario del gobierno, que sigue empeñado en que el mercado resolverá por sí solo los problemas de pobreza, ingresos, actividad e inflación”, resaltó.

El coordinador general del IET, Fabián Amico, señaló que “varios factores están tras la aceleración de la inflación en marzo". Por el lado de alimentos, está el problema de la carne, vinculado al precio de exportación para China, y el traslado gradual del tipo de cambio a precios. Otro factor crucial es el aumento de los precios regulados, como electricidad, transporte y educación, debido a la baja de subsidios en medio del shock inflacionario resultante de la guerra”.

Impacto en los hogares

Por otra parte, en el informe se indicó que la inflación de marzo afectó más a los hogares de menores ingresos. Fue más alta entre desocupados (3,6%) y asalariados no registrados (3,4%), y más baja entre jubilados (3,1%).

También se observó una clara diferencia por ingresos: el decil 2 experimentó una inflación del 3,57%, frente al 3,01% del decil 10. Esto se debe a que los rubros que más aumentaron —electricidad, transporte público y alimentos— tienen un mayor peso en las canastas de los hogares más pobres.

En una perspectiva más amplia, la inflación interanual muestra diferencias más acotadas entre grupos sociales, con el decil 1 registrando la inflación más alta (31,7%) y el decil 10 la más baja (31,3%). En términos de divisiones, “vivienda” lideró las subas del último año (38,6%), seguida de “bienes y servicios varios” (38%) y “transporte” (37,5%).

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El dato oficial de inflación será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el próximo martes 14 de abril.

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