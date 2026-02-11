Deuda: el Tesoro logró un rollover del 123% pero con tasas cercanas al 40% La Secretaría de Finanzas adjudicó $9,02 billones en deuda en pesos, renovó holgadamente los vencimientos. Pagó tasas elevadas para captar los fondos 11 de febrero 2026 · 19:25hs

La mayor parte de los fondos se concentró en instrumentos a tasa fija, particularmente en letras y bonos capitalizables, que volvieron a ser el principal ancla de la estrategia oficial.

La Secretaría de Finanzas adjudicó este miércoles un total de $9,02 billones en una nueva licitación de deuda en pesos, en la que recibió ofertas por $11,51 billones. El resultado permitió alcanzar un rollover del 123,39% respecto de los vencimientos del día, lo que implicó una renovación completa de los compromisos y una absorción adicional de liquidez del mercado. Pero para lograr ese nivel de financiamiento, el Tesoro debió convalidar tasas elevadas, cercanas al 40% anual efectiva, en un contexto de marcada cautela por parte de los inversores y de persistente tensión financiera.

En ese segmento, se adjudicaron $5,03 billones en el Boncap con vencimiento el 17 de abril de 2026, a una tasa efectiva mensual del 2,81% y una tasa interna de retorno efectiva anual del 39,48%. A su vez, el título con vencimiento el 31 de julio de 2026 captó $0,91 billones a una TEM del 2,74% y una Tirea del 38,34%, mientras que el bono a noviembre de 2026 sumó $0,09 billones con una Tirea del 36,17%. También se colocaron $0,51 billones en el instrumento con vencimiento el 15 de enero de 2027, a una tasa efectiva anual cercana al 38,25%.

Ajuste por inflación Los títulos ajustados por inflación también tuvieron una participación relevante en la licitación. El Tesoro adjudicó $1 billón en el bono CER con vencimiento el 30 de junio de 2026, a una Tirea del 5,02%, y otros $0,96 billones en el título con vencimiento el 15 de diciembre de 2026, con una tasa del 7,94%. En los tramos más largos, se colocaron $0,08 billones en el bono CER a junio de 2027, con una Tirea del 7,37%, y $0,15 billones en el instrumento con vencimiento en junio de 2028, que convalidó una tasa del 8,62%.

>> Leer más: El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas En menor medida, la licitación incluyó instrumentos atados a la tasa Tamar. En este segmento se adjudicaron $0,09 billones en el bono con vencimiento el 31 de agosto de 2026, con un margen del 4,38%, y $0,18 billones en el título a febrero de 2027, que pagó un margen del 6,50%. Finalmente, el Tesoro colocó un monto acotado en bonos dólar linked. El instrumento con vencimiento el 30 de abril de 2026 sumó adjudicaciones por $0,03 billones, a una Tirea del 4,81%, reflejando una demanda moderada por cobertura cambiaria en esta licitación.

Esto significa un rollover de 123,39% sobre los vencimientos del día de la fecha.



LECAP/BONCAP a:

17/4/26… pic.twitter.com/iH9guN86EW — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) February 11, 2026