La ocupación de los locales comerciales de Rosario se ubicó en el 90% en el último semestre

Weiss: "El grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado"

Durante la presentación del informe que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, Alejandro Bassini, director del Departamento de Estadísticas de Cocir, destacó que “esta es una foto de hoy” y consideró que puede modificarse en seis meses cuando se realice el nuevo relevamiento, en junio. “Este es un gran punto de partida para cuando volvamos a medir el desarrollo comercial de Rosario dentro de 6 meses”, señaló.

casi-todos-los-negocios-del-centro-rosario-incluidos-centros-comerciales-y-galerias-no-abriran-lunes-y-martes-carnaval.jpg

“Destacamos la continuidad en el tiempo de este trabajo, sostener los registros en forma ininterrumpida, haber atravesado una pandemia, dificultades económicas. Tener una foto a nosotros nos enaltece por el trabajo realizado, pero es una foto de hoy, hay que ver qué va a pasar de acá a seis meses", dijo Bassini.

"No es una foto de mañana, ni de pasado, ni de la semana que viene", aclaró el dirigente y explicó que "estamos dentro de una coyuntura, ayer se tomaron medidas económicas, tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que ver cuál va a ser el impacto en los locales más pequeños principalmente”, alertó Bassini.

El director del área de estadísticas de Cocir recordó que durante la pandemia “se dieron los niveles de desocupación más crudos”. En ese momento se pasó del comercio presencial al ecommerce, pero luego paulatinamente volvió la presencialidad y se recuperó la ocupación de locales. “Hoy estamos en una situación expectante, nos encontramos con un buen nivel de ocupación en el área central, en las galerías. Hay que ser cautelosos con lo que va a pasar de acá para adelante”, resaltó en el marco de la presentación, encuentro en el que también se firmó la continuidad del convenio para realizar el relevamiento durante 2024.

Si bien Bassini señaló que siempre se trata de dar un mensaje positivo “está claro que las medidas van a generar un impacto en el corto plazo y eso se va a traducir en la actividad comercial", dijo y "el sector inmobiliario no es ajeno a lo que pasa en el país”.

Frente a esta situación señaló que es necesario "estar preparados, tener este tipo de informes, estas radiografías para tomar acciones públicas pero también desde lo privado, en instituciones intermedias como Coccir, tener herramientas para nuestros colegiados de manera de informarles cuáles son hoy los cuadros de situación y brindar recomendaciones a los clientes”.

locales2.jpeg

El flamante secretario de Desarrollo Productivo de Rosario, Leandro Lopérgolo, participó de la presentación del informe y en su primera aparición pública consideró que los datos reflejan un muy buen momento de la ciudad. “Tenemos que mirar de donde venimos, pandemia, crisis política y coyuntura económica, que muchos temas son nacionales pero nos cruzan. Es muy auspicioso que el rosarino se haya repuesto a todos esos inconvenientes y estemos creciendo”, resaltó.

No obstante, consideró que la foto de diciembre es una y ahora hay que esperar para ver cómo impactan las medidas económicas anunciadas. “Hay muchas noticias cruzadas, falta contenido para realmente ver cuál es el impacto que va a tener. Los argentinos nos hicimos fuertes en la incertidumbre y no nos va a detener por este humo que hay hoy. De a poco vamos a ir viendo en mayor detalle las medidas y el impacto que van a tener”, indicó.

Radiografía de la ciudad

El área central de la ciudad mostró una buena performance pasando de una tasa de vacancia del 12,7% en junio a 10,2% en el actual relevamiento. Dentro de la misma, se destacan las galerías, donde el descenso de la proporción de locales vacíos fue de 3,8 puntos porcentuales, debido que a la tasa pasó del 13,5% a 9,7% en los últimos seis meses.

En diciembre de 2023, se relevaron un total de 9.649 locales comerciales en la ciudad de Rosario. La mayor parte se localizan en el área central de la ciudad (77%), seguido por aquellos ubicados en los Centros Comerciales a Cielo Abierto (17%), mientras que el 6% restante en los seis shoppings comprendidos en el relevamiento.

Para el total de la ciudad de Rosario, la tasa de ocupación asciende al 90% de los locales comerciales relevados en diciembre de 2023, mientras que la proporción restante, 10%, se encuentran vacíos. Si bien la situación no es homogénea en las distintas zonas relevadas, los valores están muy cercanos: en el área central y en los shoppings, la proporción de locales vacíos están apenas por encima del promedio de la ciudad, 10,2% y 10,1%, respectivamente, mientras que en los Centros Comerciales a Cielo Abierto, un poco por debajo (9%).

En el área central de la ciudad se relevaron un total de 7.394 locales comerciales, de los cuales el 30% se encuentra en el microcentro, el 10% en las galerías y el 61% en el resto del área central. El 89,8% de los locales comerciales del área central se encuentran ocupadon mientras que el 10,2% restante están vacíos o desocupados. En el microcentro, la tasa de vacancia se sitúa por encima del promedio del área, 11,7%, mientras en galerías y en el resto del área central, la proporción está por debajo, con guarismos del 9,7% y 9,5%, respectivamente.

La tasa de vacancia en el área central muestra un descenso de 2,5 puntos porcentuales con respecto a junio de 2023, consolidándose la tendencia decreciente que viene registrándose desde junio de 2021 cuando se alcanzó la mayor proporción (16,2%).

El descenso de locales vacíos se observa en las zonas en que se divide el área central. La mayor caída se registra en las galerías, donde la proporción de locales vacíos pasa de 13,5% a 9,7% en los últimos 6 meses.

79392128.jpg

La disminución en los locales vacíos tampoco es despreciable en el resto del área central, donde la tasa se reduce casi 3 puntos porcentuales. En el microcentro, la contracción es de 1,4 punto porcentual. Considerando relevamientos previos, los resultados están mostrando la consolidación de la recuperación de toda el área central.

El informe destaca que resulta de interés analizar el comportamiento de algunos corredores dentro del centro de la ciudad. En esta oportunidad, se analizó la tasa de ocupación y de vacancia de las Peatonales Córdoba y San Martin, de la calle San Luis (entre Moreno y Maipú), la calle Santa Fe (entre Paraguay y Maipú) y Paseo del Siglo (Córdoba entre Paraguay y bulevar Oroño). El conjunto de locales comerciales a diciembre de 2023 en estas calles suman un total de 1.442, lo que representan cerca del 20% del total de los existentes en el área central de la ciudad.

El corredor de calle Santa Fe es el que presenta la mayor tasa de vacancia, con un 17,7% de los locales vacíos en diciembre 2023. De todas maneras, se registra una caída de casi 11 puntos porcentuales con respecto al año anterior, momento en que alcanza el valor más alto (28,4%).

En cuanto a los corredores de calle San Luis, Paseo del Siglo y Peatonales (Córdoba y San Martín) poseen, a diciembre de 2023, tasas de vacancia menores al promedio del Microcentro. En relación a los años anteriores, se observa la consolidación de la tendencia decreciente en la proporción de locales vacíos.

Los Centros Comerciales comprenden calles de la ciudad que por su relevancia comercial fueron incluidos en el barrido territorial. En éstos se localizan el 17% del total de locales relevados, con un total de 1.620 unidades. Los CC Alberdi y Echersortu, concentran el 19% y el 18%, respectivamente, de los locales relevados en los Centros Comerciales. Le siguen con participaciones que rondan el 15%, el CC Tiro Suizo y el CC Empalme Graneros. Los CC Fisherton y Mendoza Oeste, contribuyen cada uno con el 11% de los locales, mientras que el CC Cafferata aporta el 9% restante de los locales en los Centros

Centros comerciales de la ciudad.

El 91% de los locales en los Centros Comerciales se encuentran ocupados mientras que el 9% restante en la condición de vacío. De este modo, la tasa de vacancia en los Centros Comerciales está por debajo de la media de la ciudad (10%), del Area Central (10,2%) y de los Shoppings (10,1%).

El comportamiento en cuanto a ocupación/vacancia es diferente entre los distintos Centros Comerciales. El de mayor proporción de locales vacíos es el Centro Comercial Cafferata donde su tasa alcanza al 17,2% de los locales. Si bien éste comprende al Mercado de Patio, tienen dinámicas muy distintas ya que en el mismo la tasa de vacancia es de apenas 6,4%, que se corresponden con 3 locales. Los CC Empalme Graneros y Alberdi presentan valores que están por encima de la media: 13,2% y 11,3%, respectivamente. El resto de los Centros Comerciales se encuentran por debajo del promedio, siendo el CC Tiro Suizo, el de menor tasa de vacancia: 3,7%.

La tasa promedio de vacancia en los Centros Comerciales se mantiene en torno al 9% desde el relevamiento de diciembre de 2022. No obstante, el comportamiento es disímil entre los distintos centros comerciales. El CC Caferatta no modificó la tasa de vacancia respecto de junio de este año. En los CC Echesortu y Alberdi, se registraron pequeñas subas en las tasas, que rondan el medio punto porcentual en relación con el relevamiento anterior. El CC Empalme Graneros es el que mayor ascenso de locales vacíos sufrió, pasando la tasa de vacancia del 8,6% a 13,2%, en los últimos 6 meses y, duplicando la proporción respecto a diciembre de 2022. Por su parte, los CC Mendoza Oeste y Tiro Suizo mostraron una caída de locales vacíos respecto de junio de 2023. El primero redujo la tasa de vacancia en 2,7 puntos porcentuales, mientras que el segundo lo hizo en 1,1 puntos.

locales.jpeg

En tanto, los seis shoppings estudiados suman un total de 635 locales comerciales, lo que representa el 6% del total de los relevados en la ciudad. A su vez, el Alto Rosario concentra el 31% de dichos locales, seguido por el Portal Rosario con el 25%. El Shopping del Siglo y el Paso del Bosque, contribuyen cada uno con el 15% de los locales aproximadamente. Finalmente, se encuentran el Fisherton Plaza Chic Mall y la Favorita que aportan el 10% y el 7%, respectivamente.

Aproximadamente, el 90% de los locales de los shoppings están ocupados, mientras que el 10% restante se encuentran vacíos. De este modo, las proporciones se asemejan al promedio de la ciudad. Al interior, la situación es distinta. El Portal Rosario continúa registrando la mayor tasa de vacancia de la ciudad: 30,8%. El Fisherton Plaza Chic Mall posee 5 locales vacíos, lo que sitúa su tasa de vacancia en el orden del 7,9%. El Paso del Bosque y la Favorita registran tasas de vacancias de alrededor del 4,5%. Las proporciones más bajas, en torno al 1%, se observan en el Alto Rosario y en el Shopping del Siglo.

La medición actual muestra una leve suba en la tasa media de vacancia de los shoppings, rompiendo con la tendencia descendente que venía registrándose desde mediados del año pasado. Ello puede ser explicado por la suba de locales vacíos en el Paso del Bosque, cuya tasa de vacancia pasó del 1,2% a 4,5% en los últimos 6 meses. Así como también en La Favorita donde en el relevamiento anterior no había locales vacíos. No obstante, es importante considerar que en términos de locales, no se tratan de una gran cantidad.