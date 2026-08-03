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La recaudación creció 1,2% real en julio impulsada por el impuesto a las Ganancias

Los ingresos tributarios cortaron la caída registrada en junio. El efecto calendario favoreció la recaudación de Ganancias, mientras que los tributos vinculados al comercio exterior volvieron a retroceder

3 de agosto 2026 · 19:24hs
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El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue de cerca los números de la recaudación.

La recaudación tributaria nacional alcanzó en julio los $22.970.000 millones, con un incremento nominal del 35,1% interanual y una mejora real del 1,2% una vez descontado el efecto de la inflación. El resultado marcó una recuperación respecto de junio y estuvo explicado principalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias, favorecido por cambios en el calendario de vencimientos.

Los datos fueron difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que destacó que el repunte del mes respondió, en gran medida, a la reprogramación del pago del saldo de las declaraciones juradas de personas humanas correspondientes al período fiscal 2025, que este año vencieron en julio y no en junio, como había ocurrido en 2025. A ese efecto se sumó el ingreso de anticipos de personas jurídicas.

Como consecuencia, la recaudación del Impuesto a las Ganancias registró un crecimiento real estimado del 23,4% interanual, convirtiéndose en el principal motor de los ingresos fiscales del mes. En tanto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mostró señales de estabilización y moderó la tendencia negativa observada en los últimos meses, un dato que podría reflejar una desaceleración en la caída del consumo masivo y de la actividad comercial.

Los tributos vinculados al comercio exterior volvieron a mostrar el peor desempeño del sistema tributario. Los Derechos de Importación registraron una caída real del 26,8%, afectada por un menor nivel de importaciones y por la existencia de un día hábil menos durante julio. Por su parte, los Derechos de Exportación retrocedieron 22,8% en términos reales, como consecuencia de la reducción de las alícuotas aplicadas a los granos, dispuesta por decreto.

El balance del año sigue en terreno negativo

A pesar de la mejora registrada en julio, el desempeño acumulado de la recaudación durante 2026 continúa mostrando un saldo negativo. Según los datos de ARCA, los ingresos tributarios nacionales acumulan en lo que va del año una caída real cercana al 4,6%.

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Dentro de ese resultado, las mayores bajas corresponden a los impuestos vinculados al comercio exterior. Las retenciones a las exportaciones agropecuarias acumulan un retroceso real del 36,6%, mientras que los derechos de importación caen 18,7%.

En contraste, algunos tributos mostraron una evolución positiva. El Impuesto sobre los Bienes Personales registra una mejora real del 8,5% en el acumulado del año, mientras que el Impuesto a los Combustibles exhibe el mejor desempeño, con un crecimiento del 20,4% real.

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