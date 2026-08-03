El ajuste en ciencia y tecnología ya eliminó 6.400 puestos de trabajo

El sistema científico tecnológico perdió un promedio de siete empleos por día desde diciembre de 2023. El Conicet es el organismo con la mayor reducción de personal, según un informe del Grupo EPC

Entre los organismos vinculados a la ciencia más afectados figura el Conicet, que redujo su planta en 2.051 trabajadores.

Se destruyeron siete empleos científicos por día desde la asunción de Javier Milei, según un relevamiento del Grupo EPC. En total, el sistema nacional de ciencia y tecnología perdió 6.400 puestos de trabajo desde diciembre de 2023 , de los cuales 5.680 corresponden a organismos que dependen de la administración pública nacional.

Entre los organismos más afectados figura el Conicet, que redujo su planta en 2.051 trabajadores. Le siguen el Inta, con 884 puestos menos; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), con una caída de 861 empleos, y la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), que perdió 592 trabajadores.

El recorte también alcanzó al Servicio Meteorológico Nacional, donde se eliminaron 319 puestos, y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que redujo su dotación en otros 265 cargos tras un proceso de reorganización.

El informe advierte que la situación del Conicet refleja un deterioro sostenido de su planta de personal. A junio de 2026, el organismo acumulaba 2.650 cargos menos que tres años antes, como resultado de la pérdida de 2.027 becarios y de 623 investigadores y trabajadores de apoyo.

La Cnea también sufrió un fuerte ajuste. Hasta junio de este año, su planta se redujo un 14,4%, una cifra que genera preocupación por tratarse de un organismo estratégico cuya formación de recursos humanos altamente calificados demanda décadas.

“Puede observarse la aceleración del recorte de nómina desde fines del año pasado, con una política muy agresiva de desarticulación y reorganización institucional durante el primer semestre de este año”, afirmó el director del Grupo EPC, Nicolás Lavagnino.