Compre sin IVA: cómo declarar el CBU y por qué es importante

Algunas personas no se encuentran en las listas de beneficiarios debido al registro de los CBU. Cómo solucionar el problema, paso a paso

Desde la implementación del programa de devolución del IVA, llamado "Compre sin IVA", que plantea un reintegro del 21% de las compras de artículos de canasta básica con tarjeta de débito, muchos usuarios reportaron que no se encontraban incluidos en el padrón de beneficiarios o no registraban las devoluciones en sus cuentas bancarias. Una de las principales razones es que muchos usuarios no cuentan con un CBU declarado ante la AFIP, requisito indispensable y obligatorio para recibir el reintegro.