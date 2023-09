Desde el Centro de Almaceneros de Rosario, Juan Milito sostuvo que la medida impactó a la hora de llevar los productos al mostrador y abonar con tarjeta de débito. Por un lado, no implicó tener que desembolsar dinero y por otro sirvió para aliviar el tan castigado poder adquisitivo de los clientes producto de la inflación.

De todos modos, el comerciante sugirió hacer algunos ajustes respecto a quienes aparcen inhabilitados en Afip y están en condiciones de acceder al beneficio.

"Hay muchos clientes que no pudieron hacer compras por ese motivo, pero mucha gente lo tomó muy bien. Lo que cabe resaltar es la falta de información que tiene el común de los clientes de entre 25 y 40 años que no conocían la medida", señaló. Ocurrió que la medida, por tener un carácter reciente, pareció pasar desapercibida en un sector asalariado de la población y otros no figuraron habilitados para efectuar la compra.

"Otra cuestión que nos parece que hay voluntad política y beneficiar a los sectores populares, estas medidas son muy buenas, a diferencia de precios cuidados, donde muchos comercios de cercanía lo mirábamos de afuera a expensas de las grandes empresas; Esta es la medida que hay que llevar adelante", resaltó.

En tanto, desde la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, Jorge Vitantonio comentó que desde que este lunes debutó el beneficio "se vendió bastante con tarjeta de débito porque el cliente quiere aprovechar, es mucho dinero". También opinó que la devolución del IVA "es muy beneficiosa para el salario de un trabajador, es considerable y a la gente le sirve. Va a ser una alivio".

Respecto a las compras con tarjetas de débito, Vitantonio apuntó que "en las panaderías se incrementó desde este lunes y, además, las operaciones de esa forma son todas en blanco y obliga al negocio a facturar, ya que el que trabaja de manera irregular no lo va a poder hacer". Y completó: "Creemos que es una buena medida y ojalá que pueda perdurar en el tiempo".

Una realidad diferente y con mayor escepticismo es la que viven las carnicerías, que tuvieron que bajar el precio de los cortes por la falta de ventas. Es por eso que esperan que esta medida implementada por el gobierno pueda ayudar a repuntar las ventas.

A diferencia de los otros rubros, desde la Sociedad de Carniceros de Rosario, Cristian García, dijo que "el flujo de gente por el momento es el mismo" porque el programa de devolución del IVA "aún es muy reciente y la capacidad de comprar hacia fin de mes y el poder adquisitivo del cliente sigue siendo el mismo".

"De todos modos, es una medida que se implementó recientemente y habrá que ver los próximos días para saber si hubo un movimiento significativo", completó.

No obstante, valoró la medida porque "beneficiará a muchos sectores" de la cadena de consumo, pero apuntó que deberían sumar a los autónomos, quienes aún no cuentan con el beneficio. "Son detalles a seguir puliendo a medida que avance la gestión", apuntó.

Algo similar indicó Sergio López, de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región, quien comentó: "Hubo muchas consultas, pero pocas ventas; veremos en el transcurso de la semana a medida que se aclaren algunas dudas de parte de los consumidores