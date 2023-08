Comerciantes rosarinos advierten que "no va a poder pagar la suma fija" dispuesta por el gobierno

El titular de la Asociación Empresaria, Ricardo Diab, dijo que "el sistema de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del gobierno".

Los comerciantes rosarinos dicen que no es el momento adecuado para la erogación que impone el gobierno nacional con la suma fija.

El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) e integrante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, admitió este martes que "la gran mayoría de los comercios de Rosario no va a poder pagar" la suma fija de $60 mil dispuestos por el gobierno nacional para recomponer los salarios y dijo que para el sector "el sistema de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del gobierno".