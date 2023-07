Cartelera económica: Gran encuentro del comercio electrónico en Rosario

La octava edición del eCommerce Go llega al Ros Tower. La cobertura financiera en tiempos de elecciones, otro capítulo de los webinar de Nassini. Capacitación de la Cámra de Comercio Italiana de Rosario y una asamblea de martilleros en la AEC.

El comercio electrónico tiene su cumbre en Rosario. La octava edición del eCommerce Go, el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Caceo), llega al Ros Tower este miércoles, en una semana a full de encuentros y capacitaciones. La agencia Nassini organiza el martes un nuevo capítulo de sus webinar gratuitos, esta vez sobre cobertura financiera en tiempos electorales. Y a mitad de semana, los profesionales nucleados en Martilleros en Acción realizan una asamblea para discutir temas candentes de ese sector profesional. Y sigue la saga de la capacitación de Apyme sobre empresas familiares

El eCommerce Go llega a Rosario

74386008.jpg Gustavo Sambucetti, director Institucional de Cace.

El eCommerce Go, evento que busca fortalecer el ecosistema digital y contribuir en la profesionalización del comercio electrónico inaugura su 8ª edición en Rosario. El eGO como evento principal tendrá lugar el miércoles 5 de julio, desde las 14.30 horas en el Ros Tower Hotel, pero el día anterior habrá una charla para estudiantes, mientras que el 6 de julio será un día de networking exclusivo para socios de Cace. El comercio electrónico enfrenta año tras año diferentes desafíos tales como adaptarse a la vorágine de los cambios tecnológicos, tomar medidas para optimizar procesos de logística, ampliar la variedad de medios de pago, implementar nuevas tecnologías como inteligencia artificial, entre muchos otros. Es por eso que Cace busca a través de este evento, que se siga profesionalizando la industria y que los principales temas en auge sean tratados a través de charlas con especialistas y adaptados a las necesidades del comercio electrónico y de la región en particular. Los estudiantes universitarios que quieran participar de la charla del martes 4 de julio deberán escribir a educacion@cace.org.ar. El evento principal del eCommerce GO del miércoles 5 de julio tiene una entrada general de $3.000 y es gratuita para socios de Cace. Se trata de una jornada con charlas y paneles educativos cuyas temáticas serán: el escenario del ecommerce en la región; el comercio unificado; la implementación de tecnologías en los negocios digitales; cómo la Inteligencia Artificial revoluciona el mundo del marketing digital; y se presentarán, a su vez, distintos casos de éxito para ejemplificar los diferentes tópicos. El encuentro del jueves 6 de julio será un espacio de networking exclusivo para que empresas socias de Cace puedan conectarse. Más información www.cace.org.ar.