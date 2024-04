Came inauguró en Brasil un centro de negocios permanente para las pymes argentinas

"Si Brasil mantiene el crecimiento de 3% por los próximos cinco años, la producción local no podrá abastecer el crecimiento de la demanda, ahí hay una oportunidad para los empresarios argentinos". Así lo dijo Darci Piana, vicegobernador a cargo del Ejecutivo del Estado de Paraná. Fue durante la inauguración de Came Brasil, el centro permanente de exposición de productos argentinos en Curitiba de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).