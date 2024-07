Blue récord y más riesgo país: los mercados reaccionaron a los anuncios de Caputo

La única buena para el Banco Central es que, a pesar del poco volumen operado (u$s225 millones), logró cortar la racha de tres días consecutivos de ventas y se quedó con u$s 50 millones. De esta forma la autoridad monetaria comienza con saldo positivo el mes, que el presidente del organismo, ya anticipo que no sería raro vuelva a terminar este mes en saldo vendedor, ya que los condiciones estacionales más los vencimientos de deuda en dólares del mes así lo indican.

Caputo y Bausili mantuvieron por la mañana una reunión con representantes de los bancos privados para explicarlesla operatoria bajo la cual se aplicará el canje de bonos del BCRA por los del Tesoro. “Se va a emitir una letra para llevar adelante igual que como se venía haciendo con los pases”, detalló una fuente del sector bancario. Para los bancos, agregó, “no cambia nada y no aumenta el riesgo a pesar de ser deuda del Tesoro porque los pases se los queda el BCRA para pagar las letras”.

Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), explicó que la Letra de Reprogramación Monetaria la emitirá el Tesoro pero los pesos resultantes estarán depositados en el BCRA, que “garantiza” la liquidez del sistema. “Va a haber una cuenta de respaldo de la emisión de la Letra, el Tesoro no va a gastar ese dinero, sino que lo va a tener depositado en el BCRA”, especificó. Y explicó que se trata de un cambio operativo que le permite a la autoridd monetaria “manejar la tasa de política monetaria con independencia de las necesidades de financiamiento del Estado”. Sobre el tema de los "puts" (seguros de liquidez), el BCRA acordará la resolución “caso por caso".

Al final de un día caliene, las entidades bancarias respaldaron la decisión del gobierno nacional de migrar la deuda del Banco Central al Tesoro. El respalo llegó a través de un parte de prensa firmado por ABA, que nuclea a los bancos internacionales, Adeba, que agrupa a los naciones, y ABE, que representa a las casas de inversión. Al mismo tiempo, expresaron su voluntad "para encontrar una solución conjunta a los compromisos existentes en los contratos de PUT emitidos por el BCRA", de manera de "facilitar la programación monetaria.

El encuentro de los funcionarios nacionales con los bancos para fijar los parámetros del nuevo esquema de política monetaria, fue informado por Bausili el pasado viernes durante la conferencia de prensa conjunta con Caputo y adelantó que será voluntario.

La incertidumbre del mercado financiero está asociada, por un lado, a la situación cambiaria, cuyo deterioro se manifiesta en la fuerte caída en el ritmo de compra de reservas por parte del BCRA. La salida del cepo, el gran anhelo del sector privado, luce todavía lejana. Asimismo, la nueva estatización de la deuda del Central en poder de los bancos pone más presión sobre la necesidad de alcanzar superávit financiero.

Y esto, en un contexto recesivo, en el que los ingresos bajan. De hecho, la recaudación fiscal de junio totalizó los $ 11,2 billones, una cifra que representa una contracción real del 14%, muy por debajo de la inflación acumulada durante el mismo período. Los datos corresponden a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Afectado por la caída de la actividad económica, el IVA bajó 19,5%. Ganancias bajó 17,4%.

La recaudación que más habría aumentado en términos reales sería el impuesto País, seguida por el Impuesto a los combustibles con 14,6% y en tercer lugar el impuesto al cheque con 1,2%.

"En el otro extremo, la recaudación que más habría caído sería la del impuesto Bienes Personales, que lo habría hecho en un 60,6% real interanual, seguido por derechos de exportación con 36,8% y derechos de importación 35,4%, el principal impuesto, el IVA, habría registrado una baja interanual del 19,5%, reflejando la importante caída del consumo", indicó el Iaraf.

En su cuenta de X, el consultor Cristian Buteler resumió el mensaje de Caputo: "No hay fecha estimada para la salida del cepo. No se sabe si habrá dólares del FMI. No está decidido cuándo se baja el impuesto PAIS (para importaciones). Se mantiene el crawling-peg al 2%. Sigue el dólar blend (permite al agro no liquidar en el mercado oficial el 20% de las ventas)".

Y advirtió que el traspaso de deuda desde el Central al Tesoro, hará “volar” el ratio deuda/PBI. “El BCRA pagó, solamente en mayo, luego de derrumbar la tasa de interés y habiendo comenzado a trasladar deuda al Tesoro, $ 1 billón de intereses”, dijo. Eso debería ser cubierto, más las obligaciones que ya tiene, por el Tesoro con superávit fiscal.

Un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que la evolución del stock de deuda en Argentina es “un punto central que dejará de pasar desapercibido”. En mayo, explicaron, la valuación en dólares de la deuda en pesos aumentó en nada menos que u$s 24.000 millones dada la gran emisión de Lecap (a corto plazo) que se realizaron el mes pasado”.

Para el economista Orlando Ferreres, el mercado “esperaba más resoluciones cambiarias en relación a la relajación del cepo y de tarifas y de política de ingresos, en particular salarios y jubilaciones”.