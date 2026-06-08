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Agroactiva 2026: el Banco Nación recibió solicitudes de crédito por 11.850 millones de dólares

Se registró un incremento del 78% respecto del volumen operado en 2025. En cuatro días de la muestra, emitió 18.664 certificados para maquinaria agrícola, nuevas y usadas

8 de junio 2026 · 09:42hs
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Agroactiva 2026: el Banco Nación recibió solicitudes de crédito por USD 11.850 millones

Agroactiva 2026: el Banco Nación recibió solicitudes de crédito por USD 11.850 millones,

En el marco de Agroactiva 2026, el Banco Nación alcanzó nuevamente resultados altamente positivos en materia de financiamiento productivo, al registrar un récord en el volumen de solicitudes de crédito del sector agroindustrial.

En los 4 días de la muestra, emitió 18.664 certificados para maquinaria agrícola, nuevas y usadas, por un monto de 11.850 millones dólares. En cantidad de solicitudes significa un incremento del 78% respecto al volumen operado en la Agroactiva 2025, marcando un nuevo hito en el acompañamiento financiero al sector de la maquinaria agrícola.

En materia de comercio exterior, se registraron 361 solicitudes de financiamiento por un total de 534 millones de dólares, lo que refleja el interés de las empresas en herramientas destinadas a impulsar las exportaciones y el desarrollo de los negocios internacionales.

agro

Estos indicadores ratifican el compromiso del Banco Nación con el desarrollo del sector agroindustrial, profundizando su rol como socio financiero clave del sistema productivo.

Con una propuesta sólida y competitiva, el Banco Nación presentó líneas de crédito con condiciones únicas para MiPyMEs y grandes empresas, tasas especiales en pesos –desde 12% y financiamiento en dólares del 0%, consolidándose como la opción más atractiva del mercado para el sector agroindustrial.

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