Ratificaron la condena contra la narcomodelo que quiso ser Miss Universo

Martina Oliva fue declarada culpable por el traslado de 15 kilos de marihuana mientras viajaba con su pareja en una camioneta 4x4

Tres meses después del fallo de primera instancia contra una exparticipante en el concurso Miss Universo , el Ministerio Público Fiscal (MPF) anunció este viernes la ratificación de la condena contra Martina Oliva, bautizada como la narcomodelo desde que tomó estado público la investigación.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación del fallo por parte de la defensa de la joven detenida a principios de 2025 con el fin de desbaratar una organización dedicada a la venta de marihuana. De esta manera quedó firme una pena de 7 años de prisión efectiva para una de las principales imputadas en el juicio , aunque hasta ahora venía cumpliendo arresto domiciliario para cuidar a sus dos hijas menores de edad.

La resolución de primera instancia se dictó el último 12 de marzo. Tres meses después, un tribunal revisó el veredicto y una de las magistradas propuso una rebaja de la sentencia al mínimo correspondiente a los delitos atribuidos, pero finalmente no se modificó el plazo estipulado.

Oliva fue declarada culpable como coautora de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas que intervinieron. El día que la arrestaron, viajaba junto a su pareja Gustavo Joaquín Tolaba y Ángela Cuenca . Esta última era la pareja de Benjamín Delgado, el hombre que manejaba un segundo coche detrás de ellos.

La condena se refiere a un operativo realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el 5 de febrero de 2025. En esa oportunidad, el conductor de la camioneta iba como "puntero" delante de otro auto en el que habían escondido 15 kilogramos de marihuana.

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Los ocupantes de la Toyota Hilux fueron interceptados en la ruta nacional 9, cerca del expeaje Aunor de la ciudad de Salta. En ese momento, el automovilista que venía detrás frenó y giró en u. La huida se extendió durante varios kilómetros hasta un lugar cercano al límite con la provincia de Jujuy. En el camino arrojaron los paquetes de droga por la ventanilla, pero finalmente los tres sospechosos quedaron bajo arresto luego del viaje fallido en un Citroën C3 Aircross.

Si bien no tenían la marihuana a bordo de la 4x4, los fiscales denunciaron que Tolaba y su pareja tenían un rol central dentro de la organización dedicada a distribuir los estupefacientes. El primero tenía una carnicería perteneciente a su familia, pero a la vez ocupó un papel principal para planificar y ejecutar el traslado de la mercadería ilegal.

¿Quién es Martina Oliva?

Oliva tuvo una carrera como modelo e influencer que en 2024 la llevó a convertirse en Miss Orán. Entonces compitió para representar a su provincia en el certamen nacional de Miss Universo, pero no pudo acceder a esa instancia.

El fiscal general Eduardo Villalba señaló que la joven se incorporó a la empresa criminal en enero de 2025. Meses antes se había iniciado la investigación sobre esta red de comercialización y se habían detectado 31 viajes de su pareja para abastecer a José Burgos, un revendedor de droga de la zona norte de la ciudad de Salta.

Tolaba terminó recibiendo una pena unificada de 10 años de prisión efectiva. Mientras tanto, la defensa de Oliva pidió que se rebajara la condena y argumentó que ella sólo había tenido un rol secundario. Después del juicio advirtieron que los hechos no habían sido analizados con una perspectiva de género porque se había descartado por completo el planteo de vulnerabilidad de la imputada, algo que finalmente fue rechazado en Casación.