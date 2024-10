Bajaron los bonos y se entonaron los dólares financieros

No obstante, el banco advirtió que la Argentina aún enfrenta importantes desafíos para los próximos meses, con las reservas del Banco Central en el centro. "Creemos que la unificación del mercado de divisas y el levantamiento de los controles de capital son esenciales para construir un camino sostenido de acumulación neta de reservas, que ha estado estancada en promedio en los últimos meses" , remarcó el reporte.

Los dólares financieros volvieron a trepar. El MEP registró su mayor suba diaria en dos meses y medio, y el CCL está a un paso de los $ 1.200. Según analistas, obedece al retiro de depósitos en dólares, que se estaría aplicando no sólo hacia activos financieros sino también reales.

Los dólares financieros registran su mayor alza en dos meses porque las divisas generadas por el blanqueo de capitales se van reduciendo.

El Banco Central volvió a comprar divisas y logró adquirir u$s 115 millones en el mercado de cambios. Igual, las reservas brutas cayeron en u$s 20 millones hasta los u$s 28.274 millones.

La autoridad monetaria decidió un nuevo acortamiento en los plazos de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones.

El directorio estableció, a través de la Comunicación A 8118 que, a partir del lunes 21 de octubre, los bienes que todavía tenían plazos de pago de hasta 60 días podrán hacerlo a los 30 días desde el registro de ingreso aduanero.

De esta manera se unifican los plazos de pago para todos los bienes de la economía, a excepción de los que cuentan con acceso inmediato al MLC, como la energía, entre otros. Asimismo, se igualan los plazos de pago para todas las empresas sin importar su tamaño.