Metalfor pidió el concurso preventivo de acreedores

La fabricante busca reordenar sus deudas y aseguró que seguirá produciendo. Presentó el pedido de concurso ante la Justicia de Marcos Juárez, con un pasivo de $194.408 millones al cierre de junio

La fabricante de maquinaria agrícola Metalfor solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la Justicia de Marcos Juárez, Córdoba, después de varios meses de dificultades financieras, recortes laborales y reclamos por deudas impagas. La compañía registraba al cierre de junio un pasivo de $194.408 millones y busca reorganizar sus obligaciones para sostener el funcionamiento de sus plantas. La presentación coincide con una fuerte caída de los patentamientos de maquinaria agrícola, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La decisión fue confirmada este martes por la empresa, que aseguró que continuará fabricando y comercializando maquinaria mientras se tramita la solicitud judicial. Fundada hace más de cinco décadas y adquirida en 2017 por el grupo Bertotto Boglione, Metalfor llegó a contar con unos 600 trabajadores y tiene una extensa red comercial en las principales zonas agrícolas del país.

En un comunicado, explicó que recurrió a la Justicia para “proteger la continuidad de la compañía, ordenar sus obligaciones dentro del marco previsto por la ley y evitar que acciones individuales continúen afectando el patrimonio y la capacidad operativa”.

La firma sostuvo que mantendrá la producción, las entregas de equipos, el abastecimiento de repuestos y el servicio técnico. “La compañía inicia ahora una nueva etapa. El desafío es importante, pero también lo es nuestra decisión de continuar”, expresó.

El pedido se produjo después de que distintos acreedores avanzaran con ejecuciones y embargos, en un contexto de contracción del negocio y dificultades para cumplir con los compromisos financieros y laborales.

La crisis golpea al sector de la maquinaria agrícola. La semana pasada Plantium y su controlada Gentec, empresas pertenecientes a un grupo que desarrolla y vende productos de tecnología de precisión para el agro, cerraron de manera temporal su planta de Villa Constitución y despidieron a 84 empleados, en medio de una caída de ventas. Plantium es una compañía argentina especializada en agricultura de precisión, con desarrollos tecnológicos destinados a mejorar la eficiencia de las tareas agrícolas, como monitores de siembra, pilotos automáticos y sistemas de gestión de datos.

La dinámica de las ventas

Los datos de Acara, elaborados sobre registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), permiten dimensionar el retroceso comercial de la marca. Entre enero y octubre se patentaron 71 pulverizadoras Metalfor, frente a las 128 del mismo período de 2025. En octubre fueron cuatro unidades, contra diez de un año atrás, una baja del 60%.

Con esos resultados, Metalfor concentró el 14,1% de los patentamientos de pulverizadoras en los primeros diez meses del año y quedó tercera por marca, detrás de Caimán, con el 21,1%, y PLA, con el 17,9%.

La caída de Metalfor fue más pronunciada que la del conjunto del segmento. En octubre se patentaron 44 pulverizadoras, un 6,4% menos que en septiembre y un 29% por debajo del mismo mes de 2025. El acumulado llegó a 503 unidades, frente a 571 del año anterior, una retracción del 11,9%.

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El informe también muestra comportamientos diferentes entre las empresas. Mientras los registros de Metalfor bajaron 44,5% y los de PLA retrocedieron 20,4% en el acumulado, Caimán creció 14% y Jacto avanzó 16,7%. El segmento se achica y, al mismo tiempo, se redistribuye entre las marcas.

El sector de la maquinaria agrícola

En el panorama general de la maquinaria agrícola los patentamientos conjuntos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras sumaron 551 unidades en octubre, con una recuperación del 11,8% frente a septiembre, aunque quedaron un 0,5% por debajo de octubre de 2025. Entre enero y octubre se registraron 5.649 equipos, una baja interanual del 0,7%.

La evolución tampoco fue pareja entre rubros. Las cosechadoras acumularon un crecimiento del 11,4%, con 706 unidades, mientras que los tractores retrocedieron un 1%, hasta 4.440 equipos. Las pulverizadoras presentaron la mayor caída de los tres segmentos relevados.

De esta forma, los datos muestran que en octubre se patentaron 66 cosechadoras, una suba del 46,7% comparado contra las 45 unidades de septiembre y una suba del 1,5% si la comparación es interanual, ya que en octubre de 2025 se habían registrado 65 unidades.

En cuanto a tractores, en octubre se patentaron 441 unidades, una suba del 10% comparado contra las 401 unidades de septiembre, y una suba del 3,3% si la comparación es interanual, ya que en octubre de 2025 se habían registrado 427 unidades.

En cuanto a pulverizadoras, en octubre se patentaron 44 unidades, una baja del 6,4% comparado contra las 47 unidades de septiembre, y una baja del 29% si la comparación es interanual, ya que en octubre de 2025 se habían registrado 62 unidades.