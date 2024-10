Alerta: el cierre de la planta de Dow en Puerto San Martín impacta en la industria local

Proteger los puestos de trabajo de 120 familias es la pelea que el Soepu llevará adelante en estos días. Aunque el ministerio de Trabajo de Santa Fe el viernes dictó la conciliación obligatoria y la compañía tuvo que dar marcha atrás con los despidos, el impasse es tan sólo por 15 días. Este miércoles, hay una nueva audiencia de conciliación en sede local de la cartera labora, en un intento por destrabar el conflicto y desde el gremio no descartan iniciar un pedido de acción a nivel nacional.

“El expediente está acá en provincia de Santa Fe, pero no descartamos que se abra un expediente también a nivel nacional. Estamos muy expectante, muy activos. Hay que defender a la industria nacional, a la matriz productiva del país”, subrayó Cappa y agregó: “La verdad que estamos teniendo muchos llamados y mucho acompañamiento de una parte de la política, a lo mejor no de la que tiene la birome hoy, pero sí del arco político que entiende cuál es la situación, la problemática que le propone Dow para la Argentina”.

Eran otros tiempos, con otra lógica productiva, pero en 2021 la planta de Puerto General San Martín ya había corrido el riesgo de cierre. Sin embargo, una gestión del ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, derivó en un acuerdo para que la planta siguiera funcionando.

“Con todo el arco político que está interesado en la defensa de la industria nacional y en los puestos de trabajo nos vamos a reunir. Que se entienda, la problemática va mucho más allá de los 120 puestos de trabajo. Habla de qué país queremos tener de acá para adelante”, subrayó frente a la planta que hoy tiene cerrada sus puertas.

dow1.jpeg Los trabajadores mantienen un acampe frente a la planta.

El modelo para la industria

"Todas las plantas y todas las industrias están resentidas, no nos olvidemos que el modelo que proponen de país es un modelo recesivo. En todos las líneas de producción arrancamos diciembre 2023 sobrestockeados y todo eso se tuvo que acomodar a una nueva demanda. El viernes en el Ministerio de Trabajo de la Provincia la empresa dijo que el 2023 fue un año muy bueno, que tuvieron ganancia, que tuvieron muy buenas producciones, o sea que el problema no es la matriz industrial, sino el problema es que estas compañías quieres generan más recursos o más dividendos. Para generar más plata la propuesta es abastecer a nuestra Patria con productos importados de otras plantas que tienen en el mundo”, puntualizó Cappa.

El dirigente aclaró que Dow no se retira del país: “Deja de producir en nuestra Patria, y la propuesta que hay para la Argentina es que importarán el producto desde otra unidad. Toda la parte de comercialización y distribución de este producto la van a seguir haciendo en otros lugares, no lógicamente no en esta planta”.

Durante la audiencia realizada el viernes pasado también se dejó constancia de “los riesgos ambientales que este cierre abrupto conlleva”. La planta contiene productos inflamables, como 200 toneladas de óxidos de propileno y 50 toneladas de "Dowanol PM", un producto inflamable utilizado en diversas aplicaciones, advirtieron desde Soepu. “La empresa dejó la planta sin la guardia mínima de trabajadores capacitados, lo que genera un grave riesgo para la población de la zona, ya que la falta de supervisión adecuada puede derivar en situaciones peligrosas”, explicaron.