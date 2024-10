Dow acató la conciliación obligatoria pero mantiene su posición sobre el cierre de la planta de Puerto San Martín

Tras conocerse la decisión de la compañía, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a una audiencia. La cartera laboral dictó la conciliación obligatoria y hasta el 14 de octubre habrá un impasse. No obstante, Mauricio Brizuela, secretario general de Soepu, indicó que la empresa planteó que seguirá con su posición de cerrar la producción en Puerto San Martín. Una opción para mantener los puestos de trabajo y la producción de un insumo clave para la industria sería que Dow venda su planta, pero el dirigente confió que Dow no quiere vender. Como se trata de un tipo de producto que no fabrica en ninguna otra firma del país, el poliuretano lo importarán de sus plantas de Brasil.