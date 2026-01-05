Recategorización del monotributo 2026: qué hay que saber, fechas clave y cómo hacer el trámite online

La recategorización del monotributo es un trámite semestral obligatorio que permite a los contribuyentes revisar su situación fiscal y ajustar el pago mensual según la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses. Para 2026, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca) ya definió las fechas límite y recordó cómo realizar el procedimiento de forma online.
El organismo informó que deben recategorizarse quienes superaron los topes de su categoría o modificaron parámetros como facturación, superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico o monto de alquileres. Cumplir con esta obligación evita sanciones y garantiza que cada monotributista tribute de acuerdo con su nivel real de ingresos.
Arca estableció dos períodos obligatorios durante el año para actualizar la categoría según los ingresos y parámetros vigentes. La primera recategorización es hasta el 5 de febrero, mientras que la segunda será durante el mes de agosto.
Qué es la recategorización del monotributo
La recategorización del monotributo es un proceso mediante el cual los contribuyentes revisan si su facturación anual y otros parámetros se mantienen dentro de los topes de la categoría vigente.
Si los ingresos o las condiciones de la actividad superan o quedan por debajo de esos límites, el sistema exige pasar a una categoría superior o inferior, según corresponda.
Con el nuevo esquema implementado por el organismo recaudador, la recategorización dejó de ser anual y pasó a realizarse dos veces por año, en febrero y agosto, tomando como referencia los últimos 12 meses de actividad.
Cómo hacer la recategorización del monotributo desde la web
La recategorización se realiza de manera 100% digital a través del portal del Monotributo. El procedimiento incluye los siguientes pasos:
-
Ingresar con CUIT y clave fiscal
-
Seleccionar la opción “Recategorizarme”
-
Verificar los datos registrados en el sistema
-
Actualizar los parámetros requeridos: ingresos brutos, superficie, energía eléctrica y alquileres
-
Confirmar el trámite
Una vez finalizado el proceso, el sistema genera el Formulario F.184 y emite la nueva credencial de pago, que rige para las cuotas del período siguiente.
ARCA cruza datos bancarios, declaraciones juradas y consumos con tarjetas de crédito de forma automática. Si detecta inconsistencias y el contribuyente no cumplió con la recategorización en tiempo y forma, el organismo puede aplicar una recategorización de oficio, con multas e intereses.
Topes de facturación anual del monotributo en 2026
Estos son los topes de facturación anual vigentes en 2026 según cada categoría del monotributo:
-
Categoría A: $8.992.597,87
-
Categoría B: $13.175.201,52
-
Categoría C: $18.473.166,15
-
Categoría D: $22.934.610,05
-
Categoría E: $26.977.793,60
-
Categoría F: $33.809.379,57
-
Categoría G: $40.431.835,35
-
Categoría H: $61.344.853,64
-
Categoría I: $68.664.410,05
-
Categoría J: $78.632.948,76
-
Categoría K: $94.805.682,90