Recategorización del monotributo 2026: qué hay que saber, fechas clave y cómo hacer el trámite online

Arca fijó los plazos para la primera recategorización del monotributo en 2026 y detalló el paso a paso para cumplir el trámite obligatorio

La recategorización del monotributo es un trámite semestral obligatorio que permite a los contribuyentes revisar su situación fiscal y ajustar el pago mensual según la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses. Para 2026, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca) ya definió las fechas límite y recordó cómo realizar el procedimiento de forma online.

El organismo informó que deben recategorizarse quienes superaron los topes de su categoría o modificaron parámetros como facturación, superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico o monto de alquileres. Cumplir con esta obligación evita sanciones y garantiza que cada monotributista tribute de acuerdo con su nivel real de ingresos.

Arca estableció dos períodos obligatorios durante el año para actualizar la categoría según los ingresos y parámetros vigentes. La primera recategorización es hasta el 5 de febrero, mientras que la segunda será durante el mes de agosto.

La recategorización del monotributo es un proceso mediante el cual los contribuyentes revisan si su facturación anual y otros parámetros se mantienen dentro de los topes de la categoría vigente.

Si los ingresos o las condiciones de la actividad superan o quedan por debajo de esos límites, el sistema exige pasar a una categoría superior o inferior, según corresponda.

Con el nuevo esquema implementado por el organismo recaudador, la recategorización dejó de ser anual y pasó a realizarse dos veces por año, en febrero y agosto, tomando como referencia los últimos 12 meses de actividad.

Cómo hacer la recategorización del monotributo desde la web

La recategorización se realiza de manera 100% digital a través del portal del Monotributo. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar con CUIT y clave fiscal Seleccionar la opción “Recategorizarme” Verificar los datos registrados en el sistema Actualizar los parámetros requeridos: ingresos brutos, superficie, energía eléctrica y alquileres Confirmar el trámite

Una vez finalizado el proceso, el sistema genera el Formulario F.184 y emite la nueva credencial de pago, que rige para las cuotas del período siguiente.

ARCA cruza datos bancarios, declaraciones juradas y consumos con tarjetas de crédito de forma automática. Si detecta inconsistencias y el contribuyente no cumplió con la recategorización en tiempo y forma, el organismo puede aplicar una recategorización de oficio, con multas e intereses.

Topes de facturación anual del monotributo en 2026

Estos son los topes de facturación anual vigentes en 2026 según cada categoría del monotributo: