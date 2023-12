Documentación para circular: la provincia espera aclaraciones sobre la RTO y el seguro automotor

El centro de la confusión, no solo en Santa Fe sino en todo el país, estuvo dada porque el DNU de Milei en su artículo 361 “sustituye el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 6582/58, ratificado por la Ley Nº 14.467 (t.o. 1997) y sus modificatorias” y allí establece que “la cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo”.

Tanto la RTO como otros requisitos surgieron con la ley de Tránsito y Seguridad Vial 26.363 del año 2008, surgida luego de la tragedia del Colegio Ecos en octubre de 2006 en el norte santafesino en el que 12 personas perdieron la vida.

El DNU de Milei no hizo referencia a esta importante ley 26.363 de 2008 (creadora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y modificatoria de la ley 24.449 de 1995) de lo cual devino la confusión: ¿siguen siendo obligatorios la RTO y el seguro?

Dueños de talleres

Para los dueños de los talleres de inspección vehicular _parte interesada en este tema, hay que aclarar, ya que facturan millones de pesos_ la RTO no dejaría de ser obligatoria, en consonancia con la mayoría de las especulaciones.

Hasta esta tarde de jueves no se reunieron los empresarios de los talleres en las cámaras que los agrupan pero sí se encargaron de divulgar un tuit de Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hasta hace días y durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), quien desde su cuenta @pmcarignano escribió temprano: “Periodistas y un legislador que no conocen de leyes dicen que el #DNU terminó con la obligatoriedad del #seguro y la #VTV. Error: la Ley 24449 no fue tocada. Siguen siendo obligatorios. Estos requisitos no aparecen en el régimen registral modificado por el DNU”.

Los titulares noticiosos nacionales durante horas repitieron de manera unánime que “la VTV y el seguro automotor ya no son obligatorios para circular”. Algunos portales cambiaron o dieron de baja ese titular pero no aclararon más nada.

La VTV, cabe aclarar, es la denominación de los talleres en la provincia de Buenos Aires; el equivalente de RTO en el resto del país.

Además de establecer que “la cédula de identificación, la licencia de conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con un automotor”, el DNU de Milei parece quitarle facultades a cualquier normativa de tránsito provincial u ordenanza municipal que contradiga la norma nacional y señala que los vehículos “no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial”.

Aquí ya surgía otra duda también: si un conductor es detenido y se lo encuentra alcoholizado, ¿qué deberían hacer los inspectores de tránsito o la autoridad, dejar que siga conduciendo?