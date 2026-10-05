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Día no laborable por la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

La jornada será día no laborable con carácter optativo para la industria, el comercio y la banca, mientras que el ámbito público local tendrá asueto administrativo

5 de octubre 2026 · 16:59hs
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El 7 de octubre se conmemora el Día de la Virgen del Rosario. 

El 7 de octubre se conmemora el Día de la Virgen del Rosario. 

El 7 de octubre se celebra el Día de la Virgen del Rosario y la jornada será no laborable con carácter optativo para la industria, el comercio y la banca, mientras que el ámbito público local tendrá asueto administrativo.

En el caso de los asuetos, en el sector privado queda a criterio del empleador si se trabaja con normalidad o no, a diferencia de un feriado nacional que tiene carácter general y es obligatorio para todos los trabajadores.

Por este motivo, Rosario tendrá una jornada con actividad diferenciada según cada sector. No habrá clases en las escuelas ni actividad académica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Municipalidad no atenderá al público en sus dependencias habituales.

La celebración está vinculada con la Virgen del Rosario, designada patrona de la ciudad en 1823. La fecha también adquirió un sentido simbólico como jornada vinculada con la fundación de Rosario, que no cuenta con un acta oficial ni con una fecha de fundación establecida en el calendario.

Cómo funcionarán los servicios

Los bancos permanecerán cerrados al público durante la jornada. Sin embargo, los clientes podrán realizar operaciones a través del homebanking, los cajeros automáticos y las aplicaciones móviles de cada entidad.

Los comercios del centro rosarino abrirán con normalidad, al igual que los shoppings y los grandes supermercados. Esto responde al carácter optativo de la jornada para el sector privado.

>> Leer más: Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los nuevos por la visita del papa León XIV

El transporte urbano de pasajeros funcionará con el cronograma de frecuencias correspondiente a los días sábado. En tanto, los taxis y remises funcionarán con normalidad. Además, el estacionamiento medido estará operativo y los carriles exclusivos funcionarán con normalidad.

Por último, el sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici mantendrá su servicio habitual y la recolección de residuos funcionará sin modificaciones durante toda la jornada.

Qué servicios de salud estarán abiertos

Las guardias hospitalarias permanecerán activas en los hospitales municipales, el Policlínico San Martín y las maternidades Martin y Roque Sáenz Peña. El Sies (107) también continuará con la atención de urgencias y emergencias.

Por otra parte, los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Los canales municipales de atención para mujeres y diversidades mantendrán su funcionamiento habitual. Se podrá recurrir al Teléfono Verde (0800-444-0420) y al WhatsApp de Contacto Violeta (341-5781509) durante la jornada.

Los Centros Municipales de Distrito no atenderán al público debido al asueto administrativo. Sin embargo, los vecinos podrán realizar trámites, gestiones y reclamos online a través del sitio oficial rosario.gob.ar y del asistente virtual MuniBot.

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