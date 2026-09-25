Miles de fieles colmaron San Nicolás para celebrar el aniversario de la Virgen del Rosario

La localidad del norte de Buenos Aires recibió peregrinos de todas partes del país al conmemorar los 43 años de la aparición de la Virgen

San Nicolás fue el punto de encuentro de miles de fieles católicos que mostraron devoción por la Virgen María del Rosario de San Nicolás en su 43º aniversario de su manifestación. Una multitudinaria peregrinación fue la antesala de la misa central presidida por el monseñor Hugo Santiago.

En cada paso de la marcha se podía escuchar el rezo del santo rosario de los fieles, que estuvieron acompañados por autoridades locales y representantes de las fuerzas militares. Este 25 de septiembre, San Nicolas y el pueblo católico festejó a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, que un día como hoy, pero en 1983 apareció por primera vez en la ciudad bonaerense.

Desde entonces, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás se ha convertido en una fuente de fe, esperanza y fortaleza para miles de argentinos. A las 15 se dio el punto más importante de la jornada.

La celebración por el día de la Virgen del Rosario de San Nicolás comenzaron en la noche del jueves. Una vigilia de seguidores de la virgen se dio en el altar exterior del santuario y de la tradicional procesión de antorchas, que partió desde la catedral junto con la imagen de San Nicolás de Bari. A la medianoche se dio el tradicional saludo a la virgen y se celebró la primera misa, también encabezada por el monseñor Santiago.

Durante toda la jornada, en la Catedral se realizaron sucesivas liturgias, hubo largas colas para la confesión y catequesis mariana y adoración eucarística.

En conferencia de prensa, el monseñor Santiago destacó: “A mí me parece que hay más gente que el año pasado”. Por su parte, el sacerdote y rector del santuario, Gustavo Salse, dijo que este año a San Nicolas arribaron fieles desde Uruguay, Paraguay y Brasil, así como una mujer procedente de Canadá y un matrimonio vinculado con una comunidad francesa en África.

La historia de la Virgen del Rosario de San Nicolás

La celebración, que venera a la virgen del Rosario, remonta su historia al mes de septiembre de 1983, cuando Gladys Quiroga de Motta, una mujer sencilla, madre dos hijas y que no había concluido la escuela primaria, reveló que había recibido una serie apariciones de una Virgen.

La primera fue el 25 de aquel mes; la segunda, el 28, y esta vez la mujer comenzó a comentarlo entre sus allegados. El 7 de octubre de ese año, Gladys preguntó a la imagen cuál era su deseo, y recibió como respuesta la visión de un templo. Días después, la mujer confesó las apariciones al presbítero Carlos Pérez, y el 14 de octubre era recibida por el entonces obispo de San Nicolás, monseñor Antonio Rossi.

El 17 de octubre de 1983, y después de buscar en distintas iglesias de la ciudad, Gladys se dirigió a la catedral de San Nicolás de Bari, donde tuvo una visión sobre una imagen que residía anteriormente allí. En un altillo de depósito de esta iglesia, reconoció a la imagen que se aparece en sus visiones: la Santísima Virgen del Rosario. La imagen estaba guardada y le faltaba la mano derecha y el rosario. El 24 de noviembre, tuvo una revelación respecto del lugar donde debía levantarse el santuario. Y el 27, la Virgen pidió ser emplazada en la ribera del Paraná.

Pasaron los meses, en julio de 1984 se creó el Movimiento Mariano de San Nicolás, y el 2 de diciembre la Virgen hizo una nueva aparición ante Gladys Motta: "Debéis hacer acuñar una medalla con mi imagen de la advocación María del Rosario de San Nicolás y en el reverso, la Santísima Trinidad con siete estrellas", dijo la mujer que escuchó pronunciar a la imagen.

Luego, en agosto, el municipio de San Nicolás donó a la Iglesia los terrenos del lugar para la edificación del Santuario, conocido como "El Campito". La estructura quedó construida en 1999, y el 25 de mayo de 2014 se inauguró el interior en su totalidad.