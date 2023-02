Concesionaria de maquinaria agrícola salió al mercado de capitales

La firma Boglich SRL colocó con éxito su primera Obligación Negociable por u$s 600 mil y consiguió ofertas por diez veces más ese monto

La concesionaria de John Deere, Boglich SRL, colocó con éxito su primera Obligación Negociable (ON) por u$s 600 mil en el mercado de capitales. La estructuración y colocación del instrumento, a cargo de Tarallo SA tuvo muy buena aceptación en la plaza bursátil que ofertó un financiamiento diez veces superior al requerido, unos u$s 6.235.663.