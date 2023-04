Chiquito Romero elogió a Central y valoró el empate que consiguió Boca

El arquero de Boca destacó la labor del equipo "cuando logramos comenzar a jugar". "Lo importante es no perder", dijo tras el partido en el Gigante.

Boca consiguió un agónico empate 2-2 en el minuto nueve de adición ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Luego del partido, el arquero xeneize Sergio Romero dialogó con la transmisión oficial de TV y analizó lo que dejó el encuentro: "Aprendimos a no caernos cuando nos hacen un gol y a no bajar los brazos" , sentenció.

"Se hizo un buen trabajo cuando logramos comenzar a jugar, a agarrar la pelota", comenzó Chiquito Romero. Frente a la decisión del árbitro Ariel Penel de adicionar diez minutos (a los 54' del segundo tiempo llegó el empate de Boca), Romero se quejó porque lo consideró escaso: "Lamentablemente no tuvimos tiempo adicional. No sé cuánto tiempo estuvo parado el partido y la verdad que... ¿cuánto adicionó? Ocho, siete, seis, cinco... no sé, para mí se quedó corto. Pero bueno, hay que seguir".