¿Tiene todo bajo control?

No puedo creer que el presidente no haga nada con el gobernador de Formosa, que además de encerrar a su gente,ahora permite que a la fuerza hagan cesáreas a las embarazadas y les llevan sus criaturas recién nacidas a no se sabe dónde. Por otra parte, para comprar un litro de leche, la semana pasada había que juntar por lo menos 66 pesos, hoy no sé si alcanza. La gente ya no hace todas las comidas. El chico de la estación de servicios pierde tiempo cambiando los carteles del precio de la nafta, por qué no para de subir. Hablo en nombre de todos los argentinos: esto no es democracia, esto es tiranía y comunismo puro. Pido a la oposición que se una y salven nuestra querida patria, antes de que sea tarde. Dejen de lado sus diferencias y preferencias, y ayuden a sacar a los corruptos para volver a ser un país libre, unido y en paz.