Barrio Las Flores: detienen a una mujer que junto a su pareja realizaba extorsiones a comerciantes

Un arsenal con pistolas, una ametralladora y 120 municiones fue secuestrado tras la detención de Cinthia H., quien extorsionaba a comerciantes con su pareja presa.

Una mujer de 28 años que estaba prófuga en una causa por amenazas agravadas y extorsiones quedó detenida este lunes tras presentarse en una sede de la Policía de Investigaciones (PDI) en Rosario. Se trata de Cintia Paola H., pareja de un preso que, según la pesquisa, amedrentaba a víctimas a través de familiares y allegados.

La investigación fue llevada adelante en forma conjunta por la PDI y el Servicio Penitenciario de Santa Fe. A partir de una serie de hechos intimidatorios atribuidos a un interno alojado en una cárcel de la provincia, los investigadores reconstruyeron una trama en la que personas de su entorno habrían intervenido para sostener las amenazas.

La causa ya había derivado, el 21 de septiembre, en una serie de allanamientos en barrio Las Flores, en domicilios de Heliotropo al 1700, Rosa Blanca al 6900 y Ulises al 7000. En esos procedimientos fue detenido un hombre de 49 años y se secuestraron cinco pistolas calibre 9 milímetros —tres Bersa, una Taurus y una Glock—, una ametralladora FMK3, un revólver y alrededor de 120 municiones.

“A partir de una investigación en conjunto entre la Policía de Investigaciones y el Servicio Penitenciario provincial logramos que la mujer se ponga a disposición judicial y también identificar al preso que cometía hechos de amenazas y extorsiones desde su lugar de reclusión. Ahora ambos serán llevados a audiencia imputativa por los delitos cometidos. Se terminó la impunidad en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe”, enfatizó el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini.

Parte del arsenal secustrado

En aquellos procedimientos de septiembre pasado los agentes de la PDI detuvieron a un hombre, identificado como Eduardo Abel C. de 49 años, y secuestraron cinco pistolas calibre 9 milímetros -algunas de ellas con numeración suprimida y con sus correspondientes cargadores-; además de un subfusil FMK3 con numeración suprimida con un cargador con capacidad para 40 cartuchos; 108 cartuchos calibre 9 milímetros; un revólver calibre 38; y demás elementos balísticos.

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El 8 de septiembre el fiscal Carlos Covani había emitido un oficio a los fines de iniciar tareas investigativas para proceder a la captura y detención de Paola Cintia H., requerida en una causa caratulada por los delitos de extorsión y amenazas agravadas. Personal de la Brigada Capturas de la PDI inició tareas de campo en el barrio Las Flores, realizando averiguaciones y relevamientos en distintos sectores de la zona. Se estableció que la mujer frecuentaba distintos domicilios relacionados a familiares y allegados, información que fue puesta en conocimiento al fiscal interviniente.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas en calle, se obtuvo información respecto de uno de los domicilios relevados, en donde presuntamente se acopiaban armas de fuego. Además se pudo establecer en la investigación en conjunto entre la PDI y el Servicio Penitenciario que la mujer que se encontraba prófuga estaba sindicada como pareja de un preso que desde su lugar de alojamiento realizaba amenazas y extorsiones a familias para que abandonen sus casase.∏