La Capital | Agustín Pellegrini

Agustín Pellegrini: "La Libertad Avanza es el único espacio que garantiza el fin del kirchnerismo"

El candidato a diputado nacional del espacio libertario adelantó un cabeza a cabeza con Caren Tepp a una semana de las elecciones

17 de octubre 2025 · 19:22hs
Agustín Pellegrini

Foto: La Capital / Archivo.

Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

El candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en Santa Fe, Agustín Pellegrini, reconoció que hay un empate técnico con Caren Tepp a poco más de una semana para las elecciones.

"Somos los únicos que ofrecemos garantías para que no vuelva el kirchnerismo. Los otros votaron siempre con la oposición, son kirchneristas encubiertos", aseguró el candidato.

En tanto, Pellegrini recordó que "los kirchneristas dejaron más de 50% de pobres" y sostuvo: "(Agustín) Rossi, el compañero de formula de Tepp fue candidato a vicepresidente de (Sergio) Massa. Nos dejó al borde de la híper. Quieren traer el modelo chavista a la Argentina, expropiar tierras, apoyar al narcotrafico y empobrecer a la Argentina".

El candidato de Milei en Santa Fe agregó: "No vamos a permitir que tiren a la basura el esfuerzo de todos los argentinos. Desde La Libertad Avanza vamos a seguir bajando la pobreza, vamos a eliminar la inflación para siempre y vamos a avanzar con las reformas laboral, impositiva y penal para cambiar a la Argentina para siempre".

"El kirchnerismo y los diputados de Pullaro son lo mismo. Votaron siempre juntos. Nosotros somos los únicos que podemos terminar con la Argentina decadente de Cristina y sus aliados", finalizó.

Noticias relacionadas
El equipo económico de La Libertad Avanza estuvo con el candidato a diputado nacional Agustín Pellegrini.

El equipo económico libertario acompañó a Agustín Pellegrini en Rosario: "No habrá devaluación"

Agustín Pellegrini encabeza la lista oficialista en la provincia.

Pellegrini: "Caren Tepp llama a perseguir y atacar a los hombres sólo por ser hombres"

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, aseguró que Caren Tepp y Agustín Rossi son el reflejo de la decadencia Argentina.

Pellegrini: "Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado"

Ver comentarios

Las más leídas

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Lo último

Central Córdoba busca el boleto a semifinales de la Primera C ante Deportivo Español

Central Córdoba busca el boleto a semifinales de la Primera C ante Deportivo Español

Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Las ventas del Tesoro de Estados Unidos aumentan el apetito local por el dólar

Las ventas del Tesoro de Estados Unidos aumentan el apetito local por el dólar

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

La aprobación de una norma que permita al paciente decidir su destino final generó revuelo en Uruguay. Dos abogadas debatieron con miradas antagónicas

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Ovación
Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima

El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima

Franco Colapinto no pasó el primer corte de la sprint en Austin por 98 milésimas y largará 17º

Franco Colapinto no pasó el primer corte de la sprint en Austin por 98 milésimas y largará 17º

Policiales
Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

La Ciudad
Escúchenme: La infancia no pide permiso, exige derechos

Por María Andrea Fortunio / Dirección Gral. de Infancias y Familias
La Ciudad

"Escúchenme": La infancia no pide permiso, exige derechos

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero