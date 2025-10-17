Agustín Pellegrini: "La Libertad Avanza es el único espacio que garantiza el fin del kirchnerismo" El candidato a diputado nacional del espacio libertario adelantó un cabeza a cabeza con Caren Tepp a una semana de las elecciones 17 de octubre 2025 · 19:22hs

Foto: La Capital / Archivo. Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

El candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en Santa Fe, Agustín Pellegrini, reconoció que hay un empate técnico con Caren Tepp a poco más de una semana para las elecciones.

"Somos los únicos que ofrecemos garantías para que no vuelva el kirchnerismo. Los otros votaron siempre con la oposición, son kirchneristas encubiertos", aseguró el candidato.

En tanto, Pellegrini recordó que "los kirchneristas dejaron más de 50% de pobres" y sostuvo: "(Agustín) Rossi, el compañero de formula de Tepp fue candidato a vicepresidente de (Sergio) Massa. Nos dejó al borde de la híper. Quieren traer el modelo chavista a la Argentina, expropiar tierras, apoyar al narcotrafico y empobrecer a la Argentina".

El candidato de Milei en Santa Fe agregó: "No vamos a permitir que tiren a la basura el esfuerzo de todos los argentinos. Desde La Libertad Avanza vamos a seguir bajando la pobreza, vamos a eliminar la inflación para siempre y vamos a avanzar con las reformas laboral, impositiva y penal para cambiar a la Argentina para siempre".

"El kirchnerismo y los diputados de Pullaro son lo mismo. Votaron siempre juntos. Nosotros somos los únicos que podemos terminar con la Argentina decadente de Cristina y sus aliados", finalizó.