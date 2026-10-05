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Se busca el primer lote de trigo de la campaña 2026/27

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba difundieron los requisitos para participar del tradicional remate. La partida deberá tener entre 20 y 30 toneladas y entregarse en Molinos Florencia, en Ferreyra

5 de octubre 2026 · 13:15hs
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El primer lote de trigo de la campaña 2026/27 tendrá como destino Molinos Florencia, ubicado en Ferreyra, Córdoba. La partida deberá reunir entre 20 y 30 toneladas y cumplir con las condiciones de calidad comercial establecidas en el reglamento del certamen que organizan la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa y Cámara de Cereales y Afines de Córdoba.

La iniciativa distingue cada año al primer lote de trigo de la nueva cosecha que llega al molino designado por la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). Para esta edición, la recepción se realizará sobre camión en la planta situada en la ruta 9, kilómetro 6,9.

El reglamento establece que el trigo deberá reunir “condiciones cámara”, de acuerdo con las pautas previstas en la norma de calidad para su comercialización.

Los interesados deberán comunicar a la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba la existencia de una parcela en condiciones de ser recolectada antes de iniciar la cosecha y enviar la mercadería. Para ello, tendrán que completar la “Notificación de Cosecha de Lote” que proporcionará la institución.

La comunicación deberá remitirse a las direcciones [email protected] y [email protected]. Una vez que la entidad confirme la recepción del formulario, el participante tendrá que informar, con 48 horas hábiles de anticipación, el día y la hora estimada de llegada al molino, junto con los datos identificatorios del camión.

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Ese procedimiento permitirá coordinar el envío de un recibidor oficial, encargado de tomar las muestras y realizar los análisis correspondientes. Según las bases, las determinaciones analíticas no tendrán costo para los participantes. Al arribar a la planta, la partida deberá cumplir con los requisitos de calidad y condición previstos en el procedimiento del certamen, detallaron las entidades.

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