Precio de pizarra: la historia detrás de una referencia clave para el agro argentino

La Cámara Arbitral de Cereales de la BCR reúne cada día a representantes de compradores, vendedores y corredores para determinar el valor de los granos disponibles. El proceso incluye controles, revisión de operaciones y el aporte de plataformas digitales

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) cumplió 142 años de vida institucional y los festejos por el aniversario comenzaron en el Monumento Nacional a la Bandera. El emblemático sitió histórico se convirtió este martes en el escenario para que la la Cámara Arbitral de Cereales realice la fijación de precios pizarra del mercado de granos , una referencia que trasciende las operaciones diarias para influir en diversos aspectos de la economía rural y fiscal del país.

Con la llama votiva de fondo se armó la mesa para debatir el precio del día. Pero ¿cómo se construye y funciona el célebre "precio de pizarra" que define la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario?

La Cámara Arbitral es el órgano de la Bolsa encargado de intervenir en los conflictos contractuales que puedan surgir dentro del mercado de granos. Su función es actuar como un tercero imparcial y acercar a compradores y vendedores para resolver eventuales disputas.

Su composición busca representar de manera equilibrada a los distintos eslabones de la cadena. Del lado de los compradores participan tres representantes de los exportadores, tres de la industria aceitera y tres de los molinos harineros. Entre los vendedores están representados los corredores, las cooperativas, los acopiadores y los productores, con tres representantes por cada sector. Estos integrantes, conocidos como "camaristas", se renuevan anualmente a propuesta de sus respectivos sectores.

Una de las funciones más relevantes y reconocidas de la Cámara Arbitral es, precisamente, la fijación de los precios de pizarra. La tarea tiene unos 120 años de historia y convirtió a esta referencia en una verdadera "historia viva" del mercado de granos de Rosario.

La pizarra rosarina establece precios para soja, maíz, trigo, girasol y sorgo. Pero no cualquier operación entra en el cálculo. Solo se consideran aquellas correspondientes a mercadería disponible para entrega inmediata, es decir, desde el momento de la operación y hasta un plazo máximo de 30 días. Además, deben ser negocios con pago contado contra entrega.

La metodología contempla una suerte de "limpieza" del precio. El objetivo es excluir aquellos componentes que puedan distorsionar el valor básico del grano, como los costos de almacenaje asociados a entregas posteriores a los 30 días —por ejemplo, a 40, 50 o 90 días— o las tasas de interés vinculadas con operaciones financiadas. De esta manera, la intención es obtener el precio más puro posible de la mercadería disponible y con pago al contado.

Una referencia que trasciende Rosario

La importancia de la pizarra no queda circunscripta al ámbito local. Rosario constituye el principal nodo de comercialización y exportación de granos del país y, por eso, el precio fijado por la BCR funciona como una referencia para las operaciones de mercadería que se negocia en el ámbito de la Bolsa y tiene como destino los puertos de la región.

La fijación se realiza todos los días. A las 10 de la mañana se reúnen cinco "semaneros": dos representantes de los compradores, dos de los vendedores y uno de los corredores, que funciona como nexo entre las partes. Los integrantes rotan diariamente para garantizar la proporcionalidad y evitar que la composición del grupo pueda generar alteraciones en la determinación del precio.

Los semaneros son operadores con conocimiento directo del mercado y de las transacciones realizadas. Para establecer el valor de referencia recurren a distintas fuentes de información. Una de ellas son las declaraciones de operaciones. Cualquier operador o socio de la Bolsa puede informar a la Cámara los negocios que realizó el día anterior.

También se toma información del Mercado de Término, actualmente Matba Rofex/A3. En este caso, se considera el 10% del volumen negociado en posiciones con opción a entrega física (delivery), bajo el criterio de que ese porcentaje representa operaciones genuinas entre compradores y vendedores y está menos expuesto a la especulación. Ese porcentaje, explican desde la Cámara, no es arbitrario, sino que responde a estudios realizados sobre el comportamiento del mercado.

Los precios internacionales no se incorporan de manera directa en la fijación, aunque tienen una influencia indirecta. Los valores negociados el día anterior en la Bolsa de Comercio de Rosario ya incorporan los movimientos del mercado global. Argentina no es formadora de precios a nivel mundial, por lo que los valores locales tienden a acompañar las fluctuaciones internacionales. Al ponderar las operaciones efectivamente realizadas en Rosario, la pizarra termina reflejando también esa influencia externa.

La variable central para la formación del precio es el volumen operado el día anterior, o el último día de actividad, en la Bolsa. Factores como el clima o la presión de cosecha pueden incidir sobre los negocios, pero para la determinación de la pizarra lo fundamental es el volumen y la "ponderación leal" que realizan los camaristas a partir de las operaciones declaradas y de su conocimiento directo de lo ocurrido en el mercado.

Mucho más que una referencia comercial

El precio de pizarra es mucho más que un valor de referencia para las operaciones realizadas en la Bolsa. Su antigüedad, reconocimiento y representatividad hicieron que se convirtiera en una base utilizada para numerosos negocios y cálculos vinculados con el sector agropecuario argentino. Un productor que entrega granos en un acopio, por ejemplo, suele tomar la pizarra como referencia para determinar el valor de la mercadería. También puede utilizarse para calcular arrendamientos rurales o establecer la base imponible sobre la que se aplican determinados impuestos.

Aunque la metodología ha sido cuestionada en algunas oportunidades, la pizarra mantiene una fuerte relevancia y prestigio dentro del mercado porque busca capturar la esencia del negocio de disponible realizado el día anterior. Para preservar esa función, la Cámara Arbitral también se fue adaptando a los cambios del mercado y al avance de la tecnología. La Cámara incorporó información proveniente de plataformas digitales y de los mercados a término.

El proceso de fijación cuenta, a su vez, con mecanismos de control y revisión. Los semaneros pueden detectar que una declaración no coincide con lo que observaron en el mercado y solicitar su verificación.

En una primera instancia, las declaraciones son anónimas para los semaneros, aunque el funcionario de la Cámara conoce la identidad de quien informó la operación y puede solicitar detalles adicionales. Si las dudas persisten, se pueden pedir los "boletos" —los contratos que respaldan las operaciones— y contrastarlos con el sistema digital "Confirma" de la Bolsa de Comercio de Rosario. De esta manera, se verifica que el negocio declarado efectivamente haya existido y que coincida con la documentación respaldatoria. Si se detecta un error, el precio puede ser rectificado.

Además, funciona una Comisión de Pizarra, integrada por tres representantes de cada sector, que monitorea diariamente posibles desviaciones y evalúa si resulta necesario introducir cambios estructurales en la metodología. Entre los temas que forman parte de ese debate aparece, por ejemplo, la discusión sobre cómo debería cotizarse la pizarra en dólares.

Las autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario estuvieron en el Monumento.

Una foto del mercado, no una proyección

Uno de los puntos centrales para entender el funcionamiento de la pizarra es que se trata de una foto del mercado y no de una proyección. Es un reflejo histórico de lo ocurrido el día anterior y de las condiciones que se fueron configurando en los meses previos, pero no constituye por sí misma una herramienta para anticipar los precios futuros.

Los operadores con mayor experiencia pueden utilizar esa información histórica para realizar sus propias proyecciones, pero la función de la pizarra es otra: documentar y establecer una referencia sobre lo que efectivamente ocurrió en el mercado.

En ese precio se terminan reflejando, por supuesto, los factores que afectan a los negocios cotidianos. La cosecha de soja argentina, por ejemplo, puede generar una mayor oferta y ejercer presión sobre los valores. También incide el régimen cambiario, que tuvo impacto sobre los negocios aunque, en algunos aspectos, menos significativo de lo que se esperaba inicialmente debido a la respuesta de la demanda compradora. A eso se suma la baja de las retenciones, que impacta directamente sobre el precio final que recibe el productor.

Todos esos factores terminan confluyendo en las operaciones que se realizan día a día y, por esa vía, llegan a la pizarra. Porque, en definitiva, detrás de una metodología que suma 120 años de historia, controles, mercados electrónicos y el conocimiento de los operadores, sigue estando la lógica más básica del mercado: la oferta y la demanda. Así, el precio de pizarra de Rosario se mantiene como una de las principales referencias informativas del mercado argentino de granos, con una metodología que busca preservar su representatividad mientras se adapta a las nuevas formas de comercialización.