Rosario autónoma: el oficialismo encara el camino hacia la nueva Carta Orgánica

Antes de fin de año, la Intendencia y el Concejo iniciarán una ronda de diálogo político y social. En 2027, la ciudad elegirá estatuyentes

La autonomía municipal de Rosario fue promulgada el 3 de diciembre de 2025.

El oficialismo rosarino se prepara para activar el proceso que desembocará, en 2027, en la elección de los estatuyentes encargados de redactar la nueva Carta Orgánica de la ciudad autónoma .

En la Intendencia y en el Concejo Municipal prevén iniciar antes de fin de año una ronda de diálogo, tanto en el plano político (dentro de la coalición Unidos y con la oposición) como con distintos actores sociales, para aportar contenidos al borrador de la futura ley fundamental local .

Se trata de la apertura preliminar del debate sobre el perfil de ciudad a construir, en un contexto en el que el Ejecutivo municipal otorga prioridad a las herramientas y metodologías participativas .

En el marco de su autonomía , Rosario podrá definir tributos, planificar el suelo urbano y gestionar servicios sin depender de autorizaciones provinciales, entre otros puntos centrales.

Punto de partida

Luego de que en 2025 la Convención Constituyente les diera luz verde a los cambios en los artículos que regulan el régimen de los municipios en el territorio santafesino, Rosario encaró un proceso de autonomía que ya está dando sus primeros pasos y que, a fines del año próximo, deberá funcionar a pleno.

En diciembre pasado, merced a la reforma constitucional santafesina, se promulgó la autonomía de Rosario. El intendente Pablo Javkin calificó esa declaración como “un sueño de grandeza” y “un acto de necesidad”.

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Según la nueva Constitución provincial, los municipios con más de 10 mil habitantes pueden dictar sus cartas orgánicas para fijar sus propias reglas de funcionamiento.

Si bien algunos espacios políticos pidieron que la redacción de la primera Carta Orgánica corriera por cuenta de los Concejos, finalmente quedó establecido que, en todos los casos, serán sancionadas por una Convención Municipal convocada con ese propósito.

Objetivo 2027

También se fijó la realización de la elección de los estatuyentes que elaborarán la ley fundamental de la ciudad autónoma en paralelo a los comicios locales a intendente y concejal previstos para 2027.

El objetivo, al menos en Rosario, es concretar a fines del año próximo la primera Convención Estatuyente.

Con la misma impronta del proceso que terminó alumbrando la flamante Constitución de Santa Fe, las personas convocadas a través del voto popular definirán el nuevo marco institucional y administrativo para el funcionamiento de la ciudad.

Eso incluye distintos aspectos del funcionamiento del Estado: desde la cuestión financiera hasta la duración de los mandatos y las formas de participación en el gobierno.

Tanto en las Paso como en los posteriores comicios generales del año próximo (que se realizarían el 18 de abril y el 13 de junio, respectivamente), los rosarinos encontrarán, por única vez, dos boletas adicionales al total de papeletas que —gracias a la reciente reforma electoral— tendrán a disposición en las mesas de votación de la ciudad.

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Será también la única instancia en la que estarán permitidas las dobles candidaturas. Y, como ocurrió con los convencionales que en 2025 modificaron la Carta Magna santafesina, el cargo de estatuyente —28 en Rosario— no tendrá remuneración.

Por eso, en los distritos en los que el año próximo se elegirán estatuyentes habrá seis boletas para las Paso (las cinco categorías a renovar en toda la provincia más la de los futuros encargados de redactar las cartas orgánicas) y cuatro en los comicios generales. Y habrá que diseñar boletas y urnas especiales para esa instancia en particular.