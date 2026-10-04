La Capital | Política | Rosario

Rosario autónoma: el oficialismo encara el camino hacia la nueva Carta Orgánica

Antes de fin de año, la Intendencia y el Concejo iniciarán una ronda de diálogo político y social. En 2027, la ciudad elegirá estatuyentes

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

4 de octubre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
La autonomía municipal de Rosario fue promulgada el 3 de diciembre de 2025.

Foto: Héctor Río / La Capital

La autonomía municipal de Rosario fue promulgada el 3 de diciembre de 2025.

El oficialismo rosarino se prepara para activar el proceso que desembocará, en 2027, en la elección de los estatuyentes encargados de redactar la nueva Carta Orgánica de la ciudad autónoma.

En la Intendencia y en el Concejo Municipal prevén iniciar antes de fin de año una ronda de diálogo, tanto en el plano político (dentro de la coalición Unidos y con la oposición) como con distintos actores sociales, para aportar contenidos al borrador de la futura ley fundamental local.

Se trata de la apertura preliminar del debate sobre el perfil de ciudad a construir, en un contexto en el que el Ejecutivo municipal otorga prioridad a las herramientas y metodologías participativas.

En el marco de su autonomía, Rosario podrá definir tributos, planificar el suelo urbano y gestionar servicios sin depender de autorizaciones provinciales, entre otros puntos centrales.

Punto de partida

Luego de que en 2025 la Convención Constituyente les diera luz verde a los cambios en los artículos que regulan el régimen de los municipios en el territorio santafesino, Rosario encaró un proceso de autonomía que ya está dando sus primeros pasos y que, a fines del año próximo, deberá funcionar a pleno.

En diciembre pasado, merced a la reforma constitucional santafesina, se promulgó la autonomía de Rosario. El intendente Pablo Javkin calificó esa declaración como “un sueño de grandeza” y “un acto de necesidad”.

>>Leer más: Santa Fe: la ley de coparticipación se discutirá después de las elecciones

Según la nueva Constitución provincial, los municipios con más de 10 mil habitantes pueden dictar sus cartas orgánicas para fijar sus propias reglas de funcionamiento.

Si bien algunos espacios políticos pidieron que la redacción de la primera Carta Orgánica corriera por cuenta de los Concejos, finalmente quedó establecido que, en todos los casos, serán sancionadas por una Convención Municipal convocada con ese propósito.

Objetivo 2027

También se fijó la realización de la elección de los estatuyentes que elaborarán la ley fundamental de la ciudad autónoma en paralelo a los comicios locales a intendente y concejal previstos para 2027.

El objetivo, al menos en Rosario, es concretar a fines del año próximo la primera Convención Estatuyente.

Con la misma impronta del proceso que terminó alumbrando la flamante Constitución de Santa Fe, las personas convocadas a través del voto popular definirán el nuevo marco institucional y administrativo para el funcionamiento de la ciudad.

Eso incluye distintos aspectos del funcionamiento del Estado: desde la cuestión financiera hasta la duración de los mandatos y las formas de participación en el gobierno.

Tanto en las Paso como en los posteriores comicios generales del año próximo (que se realizarían el 18 de abril y el 13 de junio, respectivamente), los rosarinos encontrarán, por única vez, dos boletas adicionales al total de papeletas que —gracias a la reciente reforma electoral— tendrán a disposición en las mesas de votación de la ciudad.

>>Leer más: Rosario tendrá boletas adicionales para votar a los redactores de su Carta Orgánica

Será también la única instancia en la que estarán permitidas las dobles candidaturas. Y, como ocurrió con los convencionales que en 2025 modificaron la Carta Magna santafesina, el cargo de estatuyente —28 en Rosario— no tendrá remuneración.

Por eso, en los distritos en los que el año próximo se elegirán estatuyentes habrá seis boletas para las Paso (las cinco categorías a renovar en toda la provincia más la de los futuros encargados de redactar las cartas orgánicas) y cuatro en los comicios generales. Y habrá que diseñar boletas y urnas especiales para esa instancia en particular.

Noticias relacionadas
El Paddle Surf (SUP) es una de las tendencias de los deportes acuáticos.

Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

Villa Hortensia. La XIII edición tendrá 120 puestos, combates, arquería, música, danza y desafíos para chicos. Será este domingo en el Centro de Distrito y en la Plaza Alberdi

Villa Hortensia se convierte en un castillo medieval para recibir a La Comarca

Taxistas apuestan por una competencia justa contra la inmeninte legalización de Uber, Didi y otras plataformas de movilidad

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

La Marcha del Orgullo llenó de color las calles de Rosario.

En su vigésimo aniversario, la Marcha del Orgullo llenó de color y compromiso las calles de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Lo último

Rosario será sede del Congreso Argentino e Iberoamericano de Acompañamiento Terapéutico

Rosario será sede del Congreso Argentino e Iberoamericano de Acompañamiento Terapéutico

Valeria Lynch: Rosario me dio el espaldarazo para convertirme en artista popular

Valeria Lynch: "Rosario me dio el espaldarazo para convertirme en artista popular"

SushiClub abrió un salón de más de 600 m2 en Funes y piensa en su expansión regional

SushiClub abrió un salón de más de 600 m2 en Funes y piensa en su expansión regional

Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

Actividades ligadas al río como el SUP y el kayak o los deportes ligados al atletismo, como el running, hyrox y ciclismo explican un fenómeno en pleno auge

Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

Por Matías Petisce
Villa Hortensia se convierte en un castillo medieval para recibir a La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia se convierte en un castillo medieval para recibir a La Comarca

Rosario autónoma: el oficialismo encara el camino hacia la nueva Carta Orgánica

Por Javier Felcaro
Política

Rosario autónoma: el oficialismo encara el camino hacia la nueva Carta Orgánica

Milei busca garantes y Bullrich huele su oportunidad para 2027

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei busca garantes y Bullrich huele su oportunidad para 2027

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
La Ciudad

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural
La Región

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Ovación
Central de cara a Banfield: nuevas bajas que complican, pero con reemplazantes lógicos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central de cara a Banfield: nuevas bajas que complican, pero con reemplazantes lógicos

Central de cara a Banfield: nuevas bajas que complican, pero con reemplazantes lógicos

Central de cara a Banfield: nuevas bajas que complican, pero con reemplazantes lógicos

Central Córdoba tiene un partido para jugar con calma y Argentino viaja lleno de angustia

Central Córdoba tiene un partido para jugar con calma y Argentino viaja lleno de angustia

Argentina y un amistoso sin equivalencias para ir preparando la despedida de Lionel Messi

Argentina y un amistoso sin equivalencias para ir preparando la despedida de Lionel Messi

Policiales
Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas
Policiales

Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

La Ciudad
Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

Villa Hortensia se convierte en un castillo medieval para recibir a La Comarca

Villa Hortensia se convierte en un castillo medieval para recibir a La Comarca

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Retirarán los nidos del cableado aéreo en desuso
La Ciudad

Retirarán los "nidos" del cableado aéreo en desuso

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol
Policiales

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26
Agro

El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

El tiempo en Rosario: sábado con tormentas y un cielo que se va a despejar al final del día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con tormentas y un cielo que se va a despejar al final del día

Caputo y Santilli, entre la necesidad de sostener el rumbo y los dardos contra Kicillof
Política

Caputo y Santilli, entre la necesidad de sostener el rumbo y los dardos contra Kicillof

Boca e Instituto le dieron una mano a Newells en la pelea para llegar a los playoffs
Ovación

Boca e Instituto le dieron una mano a Newell's en la pelea para llegar a los playoffs

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma
Policiales

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Un grupo de diputados busca frenar compras de tierras por extranjeros con una medida cautelar
Política

Un grupo de diputados busca frenar compras de tierras por extranjeros con una medida cautelar

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste
Policiales

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

Mal de ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Mal de ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton
Policiales

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas
La Región

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga
La ciudad

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento
Política

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación
La ciudad

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012
La Región

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre
Información General

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas
La Ciudad

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas