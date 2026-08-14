Milei viene a Rosario para un nuevo aniversario de la Bolsa La visita presidencial a Rosario para el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario será la primera bajo la gestión de Pablo Bortolato. El jefe de Estado ya participó de los dos aniversarios anteriores 14 de agosto 2026 · 13:35hs

Foto: La Capital / Leonardo Vincenti. Javier Milei durante su discurso del año pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Javier Milei volverá a Rosario el próximo viernes 21 de agosto para participar del acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Desde la entidad rosarina confirmaron que ya mantuvieron reuniones de coordinación con el equipo de protocolo de Presidencia y con la Casa Militar, que planifica y ejecuta los desplazamientos del jefe de Estado.

Fuentes al tanto de la organización del evento señalaron a La Capital que la visita está prácticamente cerrada, "un 99,99%", salvo que surja alguna eventualidad de último momento.

De concretarse, sería el tercer aniversario consecutivo de la bolsa rosarina con Milei como Presidente. En agosto de 2024 participó de los festejos por los 140 años y en 2025 volvió para el 141° aniversario, donde pronunció un extenso discurso de neto corte económico ante un auditorio colmado de empresarios del complejo agroindustrial, financiero y pyme de la región.

Será, además, el primer aniversario bajo la conducción de Pablo Bortolato, que asumió la presidencia de la BCR en noviembre pasado, cuando sucedió a Miguel Simioni, el anfitrión de las dos visitas anteriores de Milei.