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Cirugía robótica colorrectal: menos dolor y recuperación más rápida para los pacientes

Especialistas de Grupo Oroño explican cómo los abordajes mínimamente invasivos y las plataformas robóticas transformaron el tratamiento del cáncer de colon y recto

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

4 de octubre 2026 · 08:38hs
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Cirugía robótica colorrectal: menos dolor y recuperación más rápida para los pacientes

Recibir la noticia de que hay que pasar por el quirófano para una cirugía intestinal genera, inevitablemente, un montón de preguntas y miedos. Históricamente, las operaciones en la zona del abdomen imponían mucho respeto por los largos tiempos de reposo que exigían.

Para dimensionar este escenario, el Dr. Javier Villaggi, Profesor Adjunto de Cirugía de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y profesional de Grupo Oroño, explica: "Las enfermedades colorrectales representan un importante problema de salud y constituyen un número significativo de la actividad quirúrgica". Hoy en día, estas enfermedades se llevan un número muy grande de todas las cirugías que se hacen a diario.

Cáncer colorrectal y enfermedades benignas

Para entender de qué hablamos, hay que saber que dentro de las enfermedades del colon y del recto existen dolencias complejas. Los médicos suelen dividir estas enfermedades en dos grandes grupos: las benignas y las malignas.

Del lado de los problemas malignos, el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer que más aparece en la gente y la segunda causa de muerte por enfermedades oncológicas, considerando tanto a hombres como a mujeres en conjunto.

Pero los quirófanos no solo atienden cuadros oncológicos. Del lado de las enfermedades benignas aparece la "enfermedad diverticular" del colon, las enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son problemas crónicos que quitan calidad de vida y que necesitan soluciones seguras y definitivas.

Laparoscopía y robótica: la nueva era quirúrgica

La buena noticia para los pacientes es que hoy existen alternativas sumamente superadoras. Respecto a esto, el Dr. Villaggi señala: "La cirugía miniinvasiva laparoscópica se ha consolidado como un abordaje seguro y eficaz para ambas patologías benignas y malignas, permitiendo reducir o minimizar la agresión quirúrgica para con el paciente".

¿Cómo funciona esto y por qué es tan beneficioso? Al ser una cirugía más controlada y pequeña, el cuerpo sufre menos. En palabras de los especialistas, esto "implica un postoperatorio más acotado con menos inmunodepresión lo que se torna aún más relevante en el paciente oncológico ya que permite ingresar a los tratamientos de quimioterapia más rápidamente en caso de requerirlos".

En este proceso de evolución tecnológica llegó a los quirófanos la cirugía asistida por plataformas robóticas. En las últimas dos décadas, el uso de robots quirúrgicos se expandió en todo el mundo, especialmente para tratar patologías complejas del colon y el recto. El robot no opera solo, siempre es el cirujano quien lo maneja y toma las decisiones.

Sobre el funcionamiento y los beneficios directos de esta tecnología, el Dr. Federico Chort, médico graduado en Cirugía Robótica de Grupo Oroño, detalla: "Estas plataformas robóticas proporcionan al cirujano una visión tridimensional, magnificada e inmersiva del campo operatorio, aportando además instrumentales articulables que filtran el temblor habitual permitiendo al cirujano realizar movimientos quirúrgicos de gran precisión aun en espacios reducidos como la pelvis en el cáncer de recto".

A modo de síntesis sobre las ventajas para el paciente, los profesionales destacan que "la cirugía robótica conserva los beneficios propios del abordaje mínimamente invasivo, tales como menor dolor, menor pérdida sanguínea, una recuperación funcional del paciente más rápida; aportando además las ventajas técnicas mencionadas anteriormente y una menor tasa de conversión a cirugía abierta en patologías avanzadas".

La capacitación del equipo médico es fundamental y es el respaldo de instituciones de excelencia lo que garantiza que estos avances lleguen al quirófano, transformando los miedos iniciales del paciente en la tranquilidad de recibir la mejor atención médica posible.

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