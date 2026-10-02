Rosario será sede de un foro sobre agricultura regenerativa y producción sustentable

El encuentro que se realizará el próximo martes reunirá experiencias e iniciativas sobre salud del suelo, prácticas regenerativas, cadenas de valor y economía circular

Uno de los paneles pondrá el foco en la construcción de cadenas de valor sostenibles y en la conexión entre productores, industria alimentaria, trazabilidad, mercados y consumidores.

Rosario será sede del Foro de Agricultura Regenerativa "Producir, cuidar y transformar". La propuesta abrirá un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos e iniciativas que impulsan una producción más sustentable, con la salud del suelo como uno de los ejes centrales.

La jornada que se realizará en La Fluvial comenzará con el panel “Un compromiso compartido por el futuro de Santa Fe” y luego será el turno de “Conocer para transformar” abordará herramientas para medir, diagnosticar y planificar acciones destinadas a mejorar la salud del suelo, con iniciativas del Observatorio Santafesino de Suelos, el gobierno provincial, Aapresid y Syngenta.

El programa de la jornada -organizada por el gobierno de Santa Fe y Syngenta- continuará con la presentación de un caso de agricultura regenerativa, que permitirá compartir prácticas concretas y experiencias de seguimiento, digitalización y financiamiento.

Otro de los paneles pondrá el foco en la construcción de cadenas de valor sostenibles y en la conexión entre productores, industria alimentaria, trazabilidad, mercados y consumidores.

Gestión de envases

La economía circular también tendrá un lugar en la agenda. A través de la gestión de envases, se abordará la responsabilidad compartida y las acciones que pueden adoptar los distintos actores para articular soluciones en el territorio.

La capacitación será otro de los temas del encuentro, con la presentación de Semcia como herramienta de vinculación orientada a las buenas prácticas agrícolas, la salud del suelo y la agricultura regenerativa.

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El cierre institucional, previsto para las 11.50, estará a cargo del gobierno de Santa Fe y Syngenta y se centrará en cómo transformar los acuerdos en resultados.

Inscripción aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW3J2iVYUbf_FB7sBMK0PXnAW4Zj07Maw8OMbUH_mhpyYbyQ/viewform