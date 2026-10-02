En Brasil, el agro también se cuenta con historias y música

El estadio del Palmeiras, en São Paulo, es sede este jueves y viernes del Festival Global de Agronegocios (GAFFFF). Cómo el agro brasileño trasciende su rol productivo para convertirse en un fenómeno cultural y de identidad fue uno de los temas de la primera jornada

El agro brasileño se reunió en el estadio del Palmeiras, en São Paulo, durante la primera jornada del Festival Global de Agronegocios (GAFFFF).

El estadio del Palmeiras, uno de los grandes clubes brasileños con base en São Paulo, volvió a ser el escenario del Festival Global de Agronegocios ( GAFFFF ), una cita de referencia del universo agro. En la cancha donde habitualmente se ve correr una pelota o se montan grandes shows internacionales, este jueves y viernes se reunieron productores, empresarios y referentes del mundo agro para debatir el presente y el futuro del sector.

Organizado por la consultora Datagro, el evento comenzó ayer y continúa este viernes. La programación combina debates, stands comerciales, gastronomía y espectáculos, los cuatro ejes (las cuatro F) que dan nombre al GAFFFF: Forum, Fair, Food y Fun.

Llevar un festival del agro a plena capital paulista también fue tema de la apertura. La osadía de hacerlo y la importancia de cómo se comunica la actividad aparecieron en muchas de las intervenciones de los oradores.

"El consumidor no tiene que conocer el agro por los números fríos, sino por las historias de la gente que lo hace" , afirmó Rosemeire dos Santos, representante de Corteva. Sérgio Bortolozzo, presidente de la Sociedad Rural Brasileña, coincidió al señalar que "más del 80% de la población vive en las ciudades y no conoce lo que hacemos".

Como ejemplo del valor de las historias detrás de un producto, se mencionó a Juan Valdez, el personaje creado para representar al café colombiano. "No se trata de vender el grano, sino de vender la historia", enfatizó Rafael Furlanetti, director institucional de XP, subrayando la importancia de comunicar el agro contando su origen y a quiénes lo hacen.

El ejemplo abrió una pregunta sobre cómo se presenta el agro y la percepción del consumidor. Flavia Toledo, gerente de Inteligencia de Negocios de Globo, presentó el estudio “As vozes do Agro” ('Las voces del agro'), revelando que 6 de cada 10 brasileños se identifican con el sector.

Según Toledo, la pandemia ayudó a que el campo cobrara nuevos significados en actores que no viven ni trabajan allí. Frente al cansancio y al replanteo de la calidad de vida, ganó fuerza su asociación con la naturaleza y el bienestar. Y mencionó el censo brasileño de 2022, que expuso el crecimiento de ciudades vinculadas a la actividad agropecuaria, como Sinop (Mato Grosso), que aumentó su población de 113 mil a 196 mil habitantes entre 2010 y 2022.

La investigación identificó tres grupos de identificación con el sector: el "agro raíz" (quienes viven en el campo), el "agro simbólico" (quienes se identifican desde las ciudades) y un tercer grupo (que no se identifica con el agro).

Pero tampoco entre quienes forman parte del agro hay una mirada única. “El campo está lejos de ser un bloque homogéneo", insistió Toledo. "Los pequeños productores cuestionan la imagen romantizada que se hace de ellos; los medianos sienten que se los muestra como grandes; y los grandes dicen que se los muestra desde la ostentación y se olvidan de los riesgos que asumen. Y otros integrantes de la cadena, como las universidades y quienes trabajan en servicios, se quejan de que quedan afuera de una representación que solo se concentra en el productor rural", sostuvo.

La investigación expuso el desafío de reconocer las distintas experiencias que conviven bajo la palabra “agro”, especialmente para las marcas que le hablan al sector. "Vivir de la producción agropecuaria, trabajar en una actividad vinculada o identificarse con sus expresiones culturales supone relaciones diferentes con el campo. Las voces del agro no se restringen al territorio del agro; hablar con el agro exige reconocer sus voces", cerró.

Del debate al show musical con "sertanejo"

Una de las particularidades del evento es que las charlas se escuchan por auriculares. Cuatro de los seis paneles de debate estaban uno al lado del otro y cada asistente elegía qué presentación seguir cambiando el canal de audio. Mientras algunos escuchaban sobre inteligencia artificial, otros seguían una discusión sobre mercados o comunicación del agro, aunque estuvieran sentados uno al lado de otro.

La música sertaneja, género brasileño históricamente ligado al interior productivo, también tuvo un lugar destacado. Toledo la señaló como "una forma de conectar generaciones y traducir los valores y tradiciones a públicos más amplios". La primera jornada del festival concluyó con la presentación de Rionegro & Solimões, referentes del género, en el escenario principal.