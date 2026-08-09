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El mercado de maquinaria agrícola mostró señales de recuperación en julio

Los patentamientos de maquinaria agrícola aumentaron 16,6% interanual. El segmento de cosechadoras lideró la suba. Tractores se estabilizaron y pulverizadoras siguen rezagadas, detalló el informe de Acara

9 de agosto 2026 · 20:04hs
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El informe de maquinaria agrícola de Acara muestra un desempeño heterogéneo según el segmento.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El informe de maquinaria agrícola de Acara muestra un desempeño heterogéneo según el segmento.

El mercado de maquinaria agrícola mostró en julio señales de recuperación. Los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras alcanzaron las 696 unidades, un 16,6% más que en igual mes de 2025 y un 45% por encima de junio. Con este desempeño, el acumulado de los primeros siete meses del año llegó a 3.999 unidades, apenas un 0,9% superior al registrado en el mismo período del año pasado, detalló el informe de la División de Maquinaria Agrícola de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Sin embargo, se advierte que julio dejó de representar un simple rebote mensual para convertirse en el primer mes con una mejora consistente. La recuperación alcanzó a los tres segmentos del mercado y permitió que el acumulado anual volviera a ubicarse levemente por encima de los niveles de 2025, cortando la fragilidad que había caracterizado al cierre del primer semestre. No obstante, desde Acara aclararon que el desempeño sigue siendo heterogéneo y cada segmento muestra una dinámica diferente.

El mayor impulso del mes provino de las cosechadoras. En julio se patentaron 84 unidades, casi el doble que en junio, con un crecimiento mensual del 95,3%. También registraron una mejora del 58,5% respecto de julio del año pasado. En el acumulado anual suman 547 unidades, una suba de 14,2%.

Para Acara, este es el segmento que mejor refleja la recuperación del mercado. La entidad atribuye este comportamiento a una mayor renovación tecnológica y a la búsqueda de eficiencia operativa por parte de los productores, aunque advierte que las decisiones de inversión continúan muy condicionadas por las alternativas de financiamiento.

En materia de participación de mercado, John Deere mantiene el liderazgo con el 50,1% de los patentamientos, mientras que las marcas de CNH —Case y New Holland— concentran en conjunto otro 41,9%.

El segmento de tractores también mostró una mejora durante julio, aunque con un escenario más equilibrado. Se patentaron 546 unidades, un 39,3% más que en junio y un 15,9% por encima del mismo mes de 2025. No obstante, el acumulado anual no presenta variaciones respecto del año anterior: suma 3.090 unidades, apenas una menos que en igual período de 2025.

Qué pasó con los tractores

Según el análisis de Acara, los tractores dejaron atrás la caída que exhibían meses atrás y hoy muestran un mercado estabilizado. Sin embargo, continúan enfrentando una fuerte competencia por precio, una mayor presencia de equipos importados y distorsiones derivadas de operaciones que no siempre se reflejan en los patentamientos oficiales, lo que dificulta medir con precisión el verdadero nivel de actividad. John Deere lidera este segmento con el 37,6% del mercado, seguido por el grupo CNH con el 26,7% y Agco con el 10,4%.

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Las pulverizadoras continúan siendo el eslabón más débil del mercado. En julio se patentaron 66 unidades, un 46,7% más que en junio, aunque todavía un 9,6% menos que en igual mes de 2025. El acumulado anual alcanza las 362 unidades, con una caída del 8,1%.

El informe señala que, pese al rebote mensual, la categoría aún no logra revertir la tendencia negativa. La competencia entre fabricantes nacionales y marcas globales, sumada a la delicada situación financiera de algunos actores del sector, mantiene un mercado fragmentado y con fuerte presión comercial. En este segmento lidera Caimán con el 22,1% de participación, seguida por Pla (18,8%), Metalfor (16,6%), John Deere (11,6%) y Jacto (9,1%).

Más allá de la mejora registrada en julio, Acara considera que el mercado aún necesita estímulos para consolidar la recuperación. El acceso al financiamiento, las operaciones de canje, las promociones comerciales, la disponibilidad de equipos y la rapidez en la aprobación de créditos siguen siendo factores determinantes para concretar las ventas. En ese contexto, la entidad recomienda a sus socios priorizar una gestión eficiente del stock, fortalecer los servicios de posventa y ofrecer herramientas financieras competitivas, ya que, aunque la demanda muestra signos de recuperación, todavía no existen condiciones para hablar de una reactivación consolidada.

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