Maíz, soja y trigo: cinco claves que pueden mover al mercado de granos

El Usda publicará el 11 de septiembre un reporte clave para el maíz y la soja de Estados Unidos, mientras la guerra entre Rusia y Ucrania vuelve a poner al trigo en el centro de la escena. En Argentina, el maíz nuevo ya se vende a un ritmo tres veces superior al habitual

Las ventas de la nueva campaña se triplican ante buenos precios, pero la siembra enfrenta dudas por la chicharrita.

El mercado espera con especial atención el reporte del 11 de septiembre del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda). Operadores privados estiman una producción estadounidense de 402 millones de toneladas, unos 4,6 millones menos que la proyección oficial, con un rinde de 112,3 qq/ha. La condición buena a excelente del cultivo se mantiene en 57%, en niveles asociados a rindes inferiores a los previstos en agosto.

“El mercado llega al reporte del Usda con fundamentos alcistas, pero también con muchas de estas noticias ya incorporadas en los precios”, advierte Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, al tiempo que agregó: “ El maíz es probablemente el mercado donde el Usda puede generar el mayor movimiento. La diferencia entre las estimaciones privadas y oficiales es significativa y el mercado necesita saber cuánto de ese recorte termina reflejándose en los stocks”.

La sequía está golpeando con fuerza al maíz europeo. En Francia, la condición buena a excelente cayó al 27%, el peor registro desde 2011, y se proyecta una caída de 35% en la producción. Fabricantes europeos estiman que deberán importar 7 millones de toneladas adicionales desde Ucrania, Estados Unidos y Brasil.

A esto se suma la incertidumbre por los embarques ucranianos: Ucrania representa alrededor del 10% de las exportaciones mundiales de maíz.

Las exportaciones estadounidenses de soja volvieron a ubicarse en casi 2 millones de toneladas para la campaña 2026/27, con China como principal destino. El país asiático estaría acelerando sus compras antes de la visita de Xi Jinping a Estados Unidos, prevista para el 24 de septiembre, y busca mostrar avances hacia su compromiso de adquirir 25 millones de toneladas de soja estadounidense.

Mientras tanto, la condición buena a excelente de la soja norteamericana cayó al 58%, siete puntos por debajo del año pasado. “La soja tiene una combinación interesante: una condición de cultivos que empeora, una demanda china muy firme y una molienda estadounidense que puede recibir apoyo adicional de las nuevas exigencias de biocombustibles”, explicó Romano.

Argentina acelera las ventas de maíz de la nueva campaña

Los buenos precios internacionales aceleraron la comercialización argentina. Las ventas de maíz de la campaña 2026/27 alcanzan unas 650.000 toneladas semanales, frente a las 200.000 habituales.

Ya se vendió el 5% de la producción esperada, contra 3,6% del promedio histórico. Sin embargo, la siembra recién comenzó, con un avance de 1,5%, y persisten dudas sobre el maíz temprano por el riesgo de chicharrita.

“El productor está aprovechando los buenos precios y adelantando negocios. La contracara es que todavía existen dudas importantes sobre la implantación temprana por la chicharrita”, sostuvo Romano.

El trigo queda atrapado entre la guerra y una posible negociación

El cierre logístico del Mar Negro está redireccionando la demanda hacia otros proveedores. Importadores asiáticos compraron más de 500.000 toneladas de trigo a Australia y Argentina, mientras los exportadores argentinos ya registraron 300.000 toneladas de DJVE de trigo nuevo para diciembre.

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Pero el mercado también está pendiente de las señales diplomáticas entre Rusia y Ucrania. La posibilidad de una negociación ya provocó fuertes tomas de ganancias en Chicago.

“El trigo está reaccionando más a la logística y a la geopolítica que a los fundamentos productivos. Argentina tiene una oportunidad comercial, pero cualquier avance concreto entre Rusia y Ucrania puede generar una corrección muy rápida en los precios”, concluyóRomano.