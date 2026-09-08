¿Un Rolling Stone en Rosario? La enigmática campaña que ilusiona a la ciudad Las calles amanecieron empapeladas con la lengua característica de la banda, con sólo un cuarto pintado, y comenzaron los rumores 8 de septiembre 2026 · 12:11hs

Una campaña de vía pública hace ilusionar al público de Rosario con la posible visita de un miembro de los Rolling Stones

Rosario amaneció empapelada con afiches que muestran la lengua característica de los Rolling Stones, con sólo un cuarto pintado. Inmediatamente, la campaña despertó las ilusiones del público local, sobre todo teniendo en cuenta que Ronnie Wood, histórico miembro de la banda, tiene una fecha solista confirmada en Buenos Aires para el 6 de noviembre.





Una campaña idéntica anticipó la fecha que Wood tendrá en tierras porteñas en poco menos de dos meses. Se trata del regreso del músico a la Argentina después de diez años, cuando visitó el país en el marco del América Latina Olé Tour de los Stones, en lo que fue la última presentación de la banda en el país hasta el momento.





Será el primer concierto de Ronnie Wood como solista en el país, dentro de una etapa sudamericana que también incluirá a Brasil y Chile. El músico, como Ronnie Wood & His Band, presenta un concierto retrospectivo titulado "Fearless: Anthology 1965–2025", con la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada.

La posible visita a Rosario El periodista Juan Cruz Revello, que en 2019 publicó el libro "La lengua universal. Fans de los Rolling Stones alrededor del mundo" (Gourmet Musical), aseguró en redes que "se viene algo histórico, de verdad".

Hace pocas semanas, había afirmado que "hay un empresario rosarino buscando traer a Ron Wood a Rosario". Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo indicaría que el guitarrista de los Stones tocará en la ciudad el próximo noviembre. Ladies and gentlemen, esto va tomando color.

Así amaneció Rosario, sacando la lengua en distintas partes de la ciudad.

Se viene algo histórico, de verdad. pic.twitter.com/T4oS5TbIBL — Juan Cruz Revello (@JuanCruzRevello) September 8, 2026