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El maíz temprano madrugó en el centro norte provincial

La estabilidad climática de los últimos días permitió que la siembra avanzara a pleno. El movimiento de maquinaria marcó la semana agrícola en esa región, según el servicio de estimaciones de la Bolsa de Santa Fe

3 de septiembre 2026 · 06:15hs
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La campaña de maíz arrancó temprano en la provincia.

La campaña de maíz arrancó temprano en la provincia.

Cuatro o cinco jornadas de estabilidad climática permitieron un mayor movimiento de equipos y maquinarias y de actividades agrícolas en el centro norte de Santa Fe. Así lo informó el Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Según el informe, las escasas precipitaciones y lloviznas en el área de estudio tuvieron bajo impacto sobre la superficie. Muy lentamente se revirtieron los escenarios encharcados o anegados en distintas posiciones topográficas, aunque persistieron situaciones condicionantes en lotes bajos. Los perfiles conservaron muy buena disponibilidad y reserva de agua útil, particularmente favorable para el trigo y para las nuevas siembras.

Maíz a pleno

La siembra de maíz temprano se desarrolló a pleno. En el centro del departamento Castellanos se observaron labores sobre lotes con rastrojo de soja temprana. La intención de siembra de la campaña 2026 - 2027 es de 98.000 hectáreas

También continuó el proceso de siembra de girasol, favorecido por la recuperación de las condiciones físicas de los suelos y la muy buena disponibilidad de agua útil. En el centro del departamento General Obligado se observaron lotes roturados en plena implantación. La intención de siembra de la campaña 2026 - 2027 es de 170.000 hectáreas.

La cosecha de maíz tardío se realizó sobre 89.000 hectáreas, 1.000 ha menos que las 90.000 estimadas inicialmente y 25,8 % por encima de la campaña anterior, que alcanzó 66.000. Los ambientes más secos permitieron aumentar el ritmo de la cosecha, regulado por humedades de grano de 15% a 18%. Los rendimientos promedios se mantuvieron entre 80 y 120 qq/ha en el sur, entre 70 y 100 qq/ha en el centro y entre 60 y 75 qq/ha en el norte del SEA. Se observaron lotes en etapa R6, madurez fisiológica, y en buen estado.

Algodón y trigo

La superficie sembrada con algodón fue de 106.100 hectáreas, entre 22% y 24 % menor que en la campaña anterior. En la zona este algodonera, la recolección alcanzó el 98 % del total implantado, con un avance intersemanal de 0,5 punto. En la zona oeste, la mejora fue puntual y el acceso a los lotes bajos continuó sujeto a evaluaciones particulares. Los últimos rendimientos fluctuaron desde mínimos de 500 kg/ha hasta máximos de 3.000 kg/ha. En el este de Nueve de Julio persistieron lotes en fin de maduración y cosecha, con estado bueno a regular y suelos totalmente saturados o anegados.

Mientras tanto, los trigales evolucionaron normalmente gracias a las óptimas condiciones de humedad en la cama de siembra y en los perfiles. Presentaron muy buena germinación, emergencia, desarrollo vegetativo, macollaje e inicio de encañazón, con adecuada densidad de plantas. Se realizaron aplicaciones de fertilizantes nitrogenados, tareas de seguimiento, control y evaluación.

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