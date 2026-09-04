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Valor producto: se aprobaron créditos por más de $ 67 mil millones

La línea de préstamos lanzada por el Bice ya fue tomada por 440 productores, fundamentalmente en el sector lechero, ganadero y porcino. Las cuotas se fijan en unidades productivas y actualmente no presentan mora.

4 de septiembre 2026 · 06:15hs
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En lechería

En lechería, los proyectos financiados a valor producto se destinaron fundamentalmente a tecnificación

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) ya otorgó más de $67.000 millones en créditos en Valor Producto a 440 productores de todo el país, desde el lanzamiento de la línea hace dos años.

Se trata de una herramienta de financiamiento que se encuentra disponible para los sectores ganadero, tambero y porcino, actividades que durante los últimos dos años impulsaron sus niveles de producción y exportación, y consolidaron su aporte al crecimiento de la economía argentina.

Cabe destacar que el 42% del total de los préstamos se destinó a la actividad ganadera, el 35% a tambos y el 23% a porcinos. En cuanto a la distribución territorial: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires concentraron la mayor cantidad de otorgamientos.

Otro dato de relevancia es que los préstamos otorgados no presentan mora, lo que indica la calidad de la cartera y la capacidad de repago de los productores.

Tecnificación lechera

En lechería, que fue el sector donde la línea se habilitó por primera vez, los proyectos financiados se destinaron fundamentalmente a tecnificación para robots de ordeño, calesitas, collares de monitoreo y puertas de aparte. A partir del impulso de este tipo de financiamiento, la cantidad de ordeñadores automatizados pasó de 370 en 2023 a más de 550 en la actualidad. La tecnificación y el clima contribuyeron a lograr la mayor producción de leche en los últimos 10 años, alcanzando más de 11.600 millones de litros entre enero y diciembre de 2025.

Por otro lado, en el sector porcino los créditos se orientaron a mejorar la infraestructura de los galpones y a modernizar las instalaciones, acompañando así el crecimiento de una actividad productiva que registró un aumento interanual de 15,7% en su producción durante el primer trimestre del 2026.

Recomposición ganadera

En cuanto a los productores ganaderos, el financiamiento se utilizó para la compra de vaquillonas, la retención de terneras y la alimentación. Este dato coincide con el récord de exportación de carne vacuna de 46% en valor (u$s 1.765 millones) y 11% en volumen (332.207 toneladas equivalentes res con hueso) en los primeros cinco meses del año.

En esa dirección, en el marco de la Exposición Rural de Palermose anunció una ampliación de esta línea destinada a la incorporación de alta genética, con el objetivo de acompañar el salto de calidad necesario para potenciar las ventas a mercados externos. El financiamiento de créditos en Valor Producto continúa vigente y se analiza la posibilidad de incorporar nuevos sectores de la agroindustria a la oferta.

La operatoria

El diferencial de la herramienta es la previsibilidad que le brinda al productor al expresar las cuotas en unidades productivas -litros de leche, kilos de capón o kilos de novillo-. Desde el inicio, se fija la cantidad que debe destinar al pago de su compromiso mensual, que permanece constante durante toda la vida del préstamo. El financiamiento se otorga en UVA (con una tasa fija del 7% anual), máximo de $ 800 millones por destino y plazo de 60 meses. Las cuotas se abonan en pesos según el índice de referencia de cada sector y, si este varía, se estira o acorta el plazo de repago, pero los litros o kilos establecidos por mes se mantienen fijos.

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