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La siembra de maíz temprano registra un avance del 10%

El último reporte de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) señaló que es el mayor progreso registrado al menos de las últimas cinco campañas. Las razones del madrugón en un ciclo condicionado por el Niño

7 de septiembre 2026 · 06:15hs
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La campaña 2026/27 de maíz arrancó temprano

La campaña 2026/27 de maíz arrancó temprano, con el Niño como gran determinante.

El maíz temprano madrugó y ya se implantó el 10% de la siembra prevista en la región. Es el mayor progreso registrado al menos de las últimas cinco campañas. La perspectiva de un Niño intenso y el ajuste en reflejo a las estrategias que dieron resultado el año pasado incentivan esta precocidad

El último reporte de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) señaló que el centro-sur de Santa Fe lidera la siembra de la forrajera con un 30%. En Carlos Pellegrini ya se sembró el 50%. “Se ven sembradoras por todos lados, en 10 días se termina todo el maíz”, dicen técnicos de Gálvez, López, Cañada Rosquín y El Trébol.

Hacia el sur provincial es otra historia, prefieren no adelantarse por el riesgo de heladas tardías. En Bigand, las labores comenzaron esta semana; en San Gregorio solo lo harán algunos productores grandes, el grueso se concentraría entre el 15 y el 20. En el norte bonaerense, como en Pergamino, ya se ven sembradoras trabajando, se espera que se generalice durante los próximos días.

No muy lejos, en Junín, la mayoría en cambio apuntan al 20 de septiembre: “Las temperaturas del suelo todavía son justas, buscamos evitar una emergencia desuniforme ante el pronóstico de un nuevo descenso térmico”, aclaran los técnicos. En Corral de Bustos, sudeste de Córdoba, dicen lo mismo y buscan arrancar a mediados de septiembre. A 80 km de allí, en Marcos Juárez, algunos productores ya comenzaron a sembrar. Pero advierten: “la humedad superficial está muy ajustada”.

Las razones del apuro

“Más allá de que se nota mucho la diferencia de estrategia entre el norte y el sur de la región en el adelantamiento de la siembra maicera, también hay otras variables”, señalan los especialistas del servicio de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario. Por ejemplo, la logística: si se trata de productores con grandes superficies o limitaciones de maquinaria o los que no tienen necesidad de apresurar excesivamente la fecha de siembra.

Adelantar o no la siembra implica, además, tomar una posición respecto a si da más temor arriesgar a una emergencia que se estire por falta de temperatura en los suelos o si da más miedo entrar con el perído crítico en la última parte de diciembre o más aún en enero. “El comportamiento del maíz del año pasado, tiene mucho que ver con esto porque el agua se cortó en la última semana de diciembre 2025. Y muchos productores que se adelantaron, lograron escaparle a la falta de agua que marcó al cultivo en enero, logrando rindes excelentes”, agregaron. Estos planteos tienen más peso, con un enero 2027 que tiene mayores probabilidades de sufrir olas de calor potenciadas por este súper “Niño” que se espera.

La semilla

El informe de la GEA recoge el rumor de que en algunos lugares la semilla no estaba llegando a tiempo. “Los técnicos son claros y responden que la mayor parte de las semillas de maíz fue entregada en tiempo y forma, si bien hay algunos problemas puntuales”, señaló. Por ejemplo, en Bigand comentan que hubo algunas demoras y problemas de calibre pero en determinados híbridos. En el noreste bonaerense, en Pergamino y Colón señalan que todavía hay pedidos pendientes, especialmente de los híbridos más demandados. En Marcos Juárez, “las entregas de semillas vienen más demoradas que en años anteriores”, dicen los técnicos.

En Carlos Pellegrini ya se sembró el 50% del maíz, pero la ausencia de lluvias comienza a generar problemas en la disponibilidad de humedad. “Los lotes que no tienen una rotación adecuada no tienen reservas suficientes para continuar con la implantación”, advierten. Las lluvias lamentablemente estuvieron acompañadas por granizo. Pero los milímetros valen oro para la actividad de siembra maicera porque no hay pronósticos a la vista de nuevas lluvias por lo menos por los próximos siete días. “El invierno está entrando en su etapa final y el Niño, ya formalmente instalado por el elevado calentamiento del Pacífico, no ha ejercido ningún tipo de efecto superador de las precipitaciones sobre la región pampeana”, explicó el consultor Alfredo Elorriaga.

El granizo

El evento de granizo del jueves 24 de agosto dejó varias preguntas entre técnicos y productores. Di bien hay registros de eventos anteriores en invierno, es cierto que son fechas poco usuales. La explicación de Elorriaga es que “las temperaturas que alcanzaron valores superiores a las habituales para la época son las que provocaron el importante contraste térmico, más allá del repentino ingreso de aire frío”.

En una primera aproximación de hectáreas alcanzadas por el evento de granizo, se estimaba entre 30.000 y 80.000 hectáreas de trigo.

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