El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado pero sin chances de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 27 de octubre una jornada con excelentes condiciones meteorológicas en la ciudad de Rosario, marcada por un gradual ascenso de la temperatura y la ausencia total de lluvias.
El Servicio Meteorológico anticipa una jornada con marcas térmicas agradables que oscilarán entre los 12° y los 21°, sin probabilidad de precipitaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 27 de octubre una jornada con excelentes condiciones meteorológicas en la ciudad de Rosario, marcada por un gradual ascenso de la temperatura y la ausencia total de lluvias.
De acuerdo con el parte oficial, el día comenzará con un ambiente fresco durante las primeras horas de la mañana, registrando una temperatura mínima estimada en los 12°C, por lo que se recomienda salir con un buzo o camperita liviana. Con el correr de las horas, el cielo se presentará mayormente nublado. Durante la tarde la temperatura máxima trepará hasta los 23°.
Hacia la noche, el termómetro descenderá de forma paulatina para ubicarse en torno a los 17°, manteniendo un panorama estable, con baja humedad y sin anuncio de lluvias ni tormentas en el corto plazo.
Dos de los tres acusados por el homicidio fueron sentenciados a 20 años de prisión mientras que un tercero recibió 18 años de cárcel